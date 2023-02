Skigebiet Postalm setzt in den Ferien auf Unterhaltung

Das kleine Skigebiet Postalm zwischen Strobl und Abtenau mag wirtschaftlich in den Seilen hängen. Trotz wochenlanger Flaute geht der Kampf um den Erhalt der Postalm weiter, gerade jetzt in den Ferien soll wertvolle Substanz aufgebaut werden.

Und so startet der Postalm Winterpark denn auch mit Zuversicht in die Semesterferien 2023. Nach einem turbulenten Dezember (Großbrand "Blonde Hütte") und der witterungsbedingten Flaute im Jänner sind sämtliche Anlagen, Loipen, Wanderwege sowie Rodelstrecken in Betrieb.

Geschäftsführer Linus Pilar sagt: "Wir blicken zuversichtlich nach vorne und haben zum Beispielt am Edtlift einen Funpark präpariert. Wir fahren im Vollbetrieb und freuen uns über die guten Schneebedingungen."

Mit einem Winterfest am 18. Februar geht es in die heiße Phase des diesjährigen Faschings. Raue und erdige Roots-Musik der amerikanischen 50iiger Jahre von "Die Lettners"und "wiadawö!" mit improvisierter Volksmusik stimmen beim Kassagebäude am Parkplatz 1 ein. Danach gibt's Hüttenmusik auf der Strobler- und Rosserhütte.

Musizieren am Sessellift

Am Samstag wird der Sessellift zur Musikbühne: Denn einige Sesseln werden von je einem Musikanten-Duett, bestehend aus Bläser und Trommler, bespielt. Bei der Bergfahrt heißt das Motto "Auffi geht`s" und in die Talfahrt "Owi zua". Dabei gibt es eine klar definierte Choreographie. Die einander entgegenkommenden Musiker werden musikalische Frage und Antwortspiele bilden, daher sind Taktvorgaben und Einhaltungen immens wichtig, damit kein Wirrwarr entsteht. Zusätzlich kommen auch Kuhglocken zum Einsatz, wir sind ja auf einer Alm! Die Musiker kommen aus der Wolfgangseeregion, dem Lammertal sowie Traun-/Mühlviertel.