Skigebiete halten weiterhin offen

Die Verluste der Skigebiete sind enorm. Trotzdem versucht man weiterhin, für Einheimische bis Ostern geöffnet zu haben. Die Pisten- und Schneebedingungen für die Skifahrer sind jedenfalls extrem gut.

"Je nach Wetterbedingungen haben wir einen guten Betrieb", sagt Vroni Scheffer, die Geschäftsführerin der Liftgesellschaft Zauchensee, "an schöneren Ferientagen waren letzte Woche gut 1500 Wintersportler in unserem Skigebiet unterwegs. Die Skifahrer sind glücklich, ich habe noch nie so viele positive Rückmeldungen erhalten wie heuer. Sie danken uns, dass wir die Kraft aufbringen und in diesem Chaos-Winter überhaupt geöffnet haben. Wir schauen, dass wir so viele Pisten wie möglich geöffnet haben."

Hauptsächlich seien es Jahreskarten-Besitzer, "welche die gute Schneesituation ausnützen und durchschnittlich etwa drei Stunden im Skigebiet bleiben". Das Skigebiet soll - falls es sich von den Personalkosten irgendwie rechnet - jedenfalls weiter bis Ostern geöffnet bleiben. "Radstadt wird vorerst bis 21. Februar geöffnet haben."

Die Skifahrer halten sich durchwegs an das Tragen des vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutzes, "da sind höchstens zwei, drei Prozent, die sich nicht an die gesetzlichen Maßnahmen halten. Es fällt auf, dass die Gäste teilweise schon exzessiv selbst kontrollieren und auf Fehler anderer achten."

In Zauchensee wurden sechs Mitarbeiter nur für die Kontrolle der Gästeströme eingestellt. Ein weiteres Detail, das für zusätzliche Ausgaben im Skibetrieb sorgt. "Einsparungen sind schwer zu machen, mit den Personalkosten sind die Fixkosten verbraucht, bei Skibussen kann ich etwas einsparen. Außerdem verzichten wir auch auf Werbung im Ausland. Die Banken zeigen sich sehr kooperativ und verstehen, dass wir investieren, und stunden Ratenzahlungen." Die Liftgesellschaft Zauchensee hat etwa 180 Angestellte, "die wir noch nicht für Kurzarbeit gemeldet haben".

Bei den Plänen für die kommende Sommersaison bleibe jedenfalls vor allem die Hoffnung, dass dann die Pandemie durch die Impfungen abgeschwächt ist.

"Wenn es sich irgendwie ausgeht, planen wir, für unsere Einheimischen und Tagesgäste den Liftbetrieb noch bis 18. April anzubieten", sagt auch Franz Schafflinger, der Vorstand der Gasteiner Bergbahnen. "Jedoch fahren wir tagtäglich nur auf Sicht, denn keiner weiß ja genau, wie die nächsten Tage und Wochen aussehen. Wir haben für den restlichen Februar und März sämtliche 190 Mitarbeiter für Kurzarbeit gemeldet."

Wenn man einen Teil der Fixkosten abdecken könne, dann wäre man zufrieden, "ein Gewinn geht sich natürlich nicht aus". Einsparen bei den Fixkosten sei kaum möglich, denn vieles wie Beschneiung musste bereits Anfang der Saison fixiert werden. "Wir möchten die Skischaukel und 85 Prozent unserer Skiabfahrten auch weiterhin offen halten, aber das hängt von der kommenden Entwicklung ab. Die Wintersportler freuen sich und fahren genauso viel wie im Vorjahr, nämlich durchschnittlich zehn bis 15 Abfahrten am Tag. Doch durch das fehlende Gastronomieangebot halten sie sich natürlich weniger lang im Skigebiet auf." Die Übernachtungsgäste fehlen durch den Ausfall der Hotellerie im Gasteinertal besonders stark, "wir haben weniger Tagesgäste als vielleicht sonst wo. Wenn die Wetterprognose gut ist, dann kommen an Wochenenden vielleicht 20 bis 25 Prozent der sonst üblichen Skifahrer."

Die teilweise bis zu 1000 Höhenmeter umfassenden Abfahrten sind heuer nicht nur perfekt präpariert, sondern auch die Schneebedingungen sind besonders gut. "Zusätzlich schuf man in Gastein auch für Pisten- bzw. Skitourengeher ein kostenloses Angebot an präparierten Skipisten am Graukogel und in Sportgastein.

Die Hoffnung auf staatliche Unterstützung durch eine mögliche Anhebung der Deckelung für den Fixkostenzuschuss sei für die Skibetriebe noch gegeben, "aber selbst diese Hilfe würde den finanziellen Schaden nur lindern, nicht aber abwenden".