Skiklub Hallein mit eigener Trainingsgruppe für die Besten

Eine Spezial-Trainingsgruppe des Skiklubs Schlotterer Hallein bereitet sich derzeit mit Kraft- und Ausdauertraining intensiv auf den kommenden Winter vor.

"Nicht jeder Nachwuchsläufer will die Schwerpunkt-Schulen besuchen", sagt Skiklub-Obmann Walter Alber. Seine Spezial-Trainingsgruppe für die besten Nachwuchsläufer sieht er als Alternative. "Wir haben eine Techniktrainerin, eine Leichtathletik- und Konditionstrainerin, zwei Therapeuten und Masseure. Dazu kommen Vorträge über richtige Ernährung", sagt Alber.

Das Pensum der Trainingsgruppe - zehn Jahre aufwärts - ist intensiv. Bis Mitte August kam die Gruppe bereits auf 31 Trainingstage. Den Sommer über hatten die Mädchen und Buben teilweise nur einen Tag pro Woche trainingsfrei. "Ohne dieses Sommertraining fehlt ihnen im Winter die Kraft", sagt Cheftrainer Alber, der auch seinen Sohn mit im Trainerteam hat. Als Ausgleich zum Radfahren, Wandern und dem Krafttraining in der Halle stehen auch immer wieder Schwimmen, Klippenspringen oder Gokart-Fahren am Programm. Zuletzt absolvierte der Skiklub ein dreitägiges Trainingslager in Eben.

Eine der Besonderheiten an der Trainingsgruppe ist die Tatsache, dass auch Athleten anderer Vereine gegen die Entrichtung der Jahresgebühr von 400 Euro mittrainieren dürfen. Eine Starterlaubnis für den Skiklub Hallein erwerben die Nachwuchstalente dadurch allerdings nicht.

"Nach der nächsten Wintersaison wird dann geschaut, wer in der Gruppe bleibt", sagt Alber. Neben den sportlichen Leistungen zählt dabei immer auch jene in der Schule.

Eine weitere Trainingsgruppe wickelt ihre Einheiten über den ASVÖ in Rif ab. Die ganz Kleinen aus den Jahrgängen 2010 bis 2013 bereiten sich ebenfalls auf den Winter vor - mit spielerischem Training und Wandern.