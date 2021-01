Skilehrer-Cluster in Flachau umfasst bereits 76 Fälle

26 weitere Infektionen bei neuerlichem PCR-Test nachgewiesen.

Im Zuge der Skilehrer-Ausbildung mit 152 Teilnehmern in Flachau haben sich zumindest 76 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Das Land hat nach einem erneuten PCR-Test bei den Beteiligten 26 weitere Fälle gemeldet. Die ersten Infektionen waren vorigen Donnerstag bekannt geworden. Die Gesundheitsbehörde will noch bis Ende der Woche prüfen, ob es zu Verstößen gegen die Covid-Bestimmungen gekommen ist.

Insgesamt wurden am Dienstag 206 Corona-Neuinfektionen in Salzburg bekannt gegeben. Die Zahl der aktiv Infizierten stieg gegenüber Montag um 35 auf 1764 Personen. Die Siebentageinzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bezifferte die Landesstatistik mit 223,1.

Die Belegung der Krankenhäuser mit Covidpatienten blieb unterdessen stabil. 121 Menschen wurden am Dienstag wegen einer Corona-Erkrankung stationär behandelt. 20 Davon lagen auf einer Intensivstation. Die Gesundheitsbehörden meldeten sechs Todesfälle, wobei die Verstorbenen zwischen 50 und 98 Jahre alt waren. Insgesamt sind in Salzburg bisher 392 Menschen in Zusammenhang mit einer Covidinfektion gestorben.

