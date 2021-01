Skilehrer-Kurs im Pongau: Sechs Coronafälle bestätigt, 152 Skilehrer in Quarantäne

152 Skilehrer befinden sich vorsorglich in Isolation. Das Contact Tracing und Erhebungen laufen.

Die Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau meldet, dass bei sechs Teilnehmern eines Skilehrerkurses im Pongau positive Antigen-Schnelltests vorliegen. Alle 152 Teilnehmer haben sich vorsorglich in ihrer Unterkunft in Isolation begeben. Die Gesundheitsbehörde habe alle nötigen Maßnahmen in die Wege geleitet, heißt es in einer Aussendung des Landes.

Von den sechs per Antigen-Schnelltest positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Teilnehmern stammen drei aus den Niederlanden, zwei aus Großbritannien und einer aus Deutschland. Sie zeigen teils milde Symptome und befinden sich in Isolation. Bei allen 152 Teilnehmern des Kurses werde am Donnerstag ein PCR-Test gemacht. Die Kontaktpersonenverfolgung sei bereits im Gange. Alle weiteren Umstände werden von der Gesundheitsbehörde ebenfalls erhoben.

Proben zur Untersuchung an AGES geschickt

Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz habe zudem veranlasst, dass im Rahmen der PCR-Tests auch Proben zur Untersuchung an die Agentur für Ernährungssicherheit geschickt werden. "Wir wollen Gewissheit, ob die Personen mit der britischen Mutation des Coronavirus infiziert sind, da auch britische Teilnehmer des Kurses betroffen sind", so die Landessanitätsdirektorin.

Quelle: SN