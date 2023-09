Skilehrer trauern um langjährige Geschäftsführerin

Petra Hutter-Tillian erlag ihrer schweren Krankheit erst 49 Jahren.

Petra Hutter-Tillian, langjährige Geschäftsführerin des Salzburger Berufsskilehrer- und Snowboardlehrer-Verbandes, verstarb am 5. September nach langer schwerer Krankheit im Alter von 49 Jahren.

Für den Verband ist der Tod von Petra Hutter-Tillian ein beinahe unersetzlicher Verlust. 2007 war die ausgebildete Skilehrerin als Assistentin der Geschäftsführung in die Dienste des Verbandes eingetreten. In der Saison 2009/10 folgte sie höchst engagiert und motiviert Wolfgang Viehhauser als Geschäftsleiterin des SBSSV.

Hutter-Tillian entstammt einer großen Skilehrerfamilie aus Bruck, ist sozusagen mit dem Skilehrergen aufgewachsen. Mit entsprechender Hingabe hat sie sich auch ihren Verbandsaufgaben gewidmet. Sie war der Dreh- und Angelpunkt der umfangreichen Organisationsarbeit der Ski- und Snowboardlehrer-Ausbildung, managte mit großer Umsicht die vielfältigen Aufgaben des Verbandes und war die ständige Ansprechpartnerin der heimischen Skischulen sowie des Österreichischen Skischulverbandes Snowsport Austria. In Zusammenarbeit mit der SLT (SalzburgLand Tourismus) und dem Netzwerk Winter betrieb sie weit über die Landesgrenzen hinaus Marketing für den Berufsstand.

Umsichtig und mit großem Geschick hat Petra Hutter-Tillian noch vom Krankenbett aus den Umzug des Verbandsbüros von Bruck nach Zell am See organisiert. Es war ihr nicht vergönnt, in ihr neues Büro mit Blick auf das Kitzsteinhorn zu beziehen.