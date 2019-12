Skiopening in Obertauern: Cro rappte zum Saisonauftakt

10.000 Wintersportbegeisterte nutzten das Startwochenende für erste Schwünge über die Pisten.

Beim Skiopening-Konzert in Obertauern mit Deutschrapper Cro vor Naturschneekulisse feierten rund 3000 Fans am Samstagabend den Start in die Saison. Auch Rapper Weekend folgte dem Ruf der Berge nach Obertauern und meldete sich nach zwei Jahren Albumabstinenz als Support Act mit einem Auftritt in der Rapszene zurück.

Auch die Prominenz wie Obertauerns Snowboard-Testimonial Benjamin Karl, Freeride-Testimonial Tobi Tritscher, Eishockeyspieler Matthias Trattner ließen sich das Skiopening in Obertauern nicht entgehen. Gelegenheit zum Weiterfeiern gibt es am folgenden Wochenende bei der Ö3-Krampusparty am 7. Dezember 2019.

Nicht nur die Musik war Attraktion: Die ausgezeichnete Schneelage lockte an dem Winterstart-Wochenende vom 28. November bis 1. Dezember 10.000 Wintersportbegeisterte nach Obertauern.

Quelle: SN