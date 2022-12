Skispringen: Eintrittskarte ist auch Zugticket

Sonderzüge bringen Fans von Salzburg nach Bischofshofen.

Mehr als 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden am 6. Jänner zum Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen erwartet. Wie schon in den vergangenen Jahren gelten die Eintrittskarten für die Qualifikation am Vortag und das Dreikönigsspringen auch als Ticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland. Für die Veranstaltung wird auch das Angebot ausgeweitet. Sonderzüge der ÖBB bringen Fans vom Salzburger Hauptbahnhof nach Bischofshofen - und nach dem Bewerb wieder zurück. Außerdem werden die S-Bahnen der Linie 3 auf der Strecke zwischen Salzburg, Bischofshofen und Saalfelden punktuell mit Kapazitäten verstärkt.