Skistars auf Beutefang: "Unser Ziel ist nicht, abends mit fünf Forellen heimzugehen"

Ein Baggersee in Wals ist der Treffpunkt für Vollblut-Angler. Auch der eine oder andere Skistar sitzt dort am Ufer und hängt seinen Gedanken nach.

Skistar Manuel Feller hatte mit seinem Fang vor eineinhalb Wochen Furore gemacht. Und damit ist ausnahmsweise nicht sein erster Weltcupsieg beim Slalom in Flachau gemeint, sondern ein nächtlicher Angelausflug kurz darauf, bei dem er gleich zwei Prachtexemplare an Land zog.

Seither ist es mit der Ruhe an besagtem Baggersee in Wals-Siezenheim wohl vorbei. "Nein, so schlimm ist es nicht", versichert Reinfried Herbst, früher selbst erfolgreicher Slalomfahrer und passionierter Angler. Er ist eines der Gründungsmitglieder des Vereins Diamondlake Wals.

...