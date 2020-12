Seilbahnen, die aus den Ballungsräumen schnell zu erreichen sind, waren am Wochenende gut besucht. In anderen sah man fast nur Gäste aus der eigenen Region.

Normalerweise fallen an so einem Tag die Rekorde in den Skigebieten: Ein Sonntag in den Weihnachtsferien mit blauem Himmel und perfekten Schneeverhältnissen. Angesichts der Voraussetzungen waren die Seilbahner mit dem 27. Dezember auch zufrieden. Aber von ausgelasteten Kapazitäten wie am Semmering in der Nähe von Wien war man in Salzburg weit weg.

Groß war der Andrang im Snow Space Salzburg, der auf der Tauernautobahn (A10) aus dem Salzburger Zentralraum und Oberösterreich schnell zu erreichen ist. Geschäftsführer Wolfgang Hettegger: ...