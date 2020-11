Skitourengehen ist der neue Lieblingssport der Jungen

Kaum etwas boomt zurzeit so wie das Skitourengehen. Am Wochende vor dem Lockdown stürmten viele die Sportartikelhändler.

Am Wochenende vor dem Lockdown stürmten viele Freizeitsportler noch schnell die Sportartikelhändler. Kaum etwas boomt dabei so sehr wie Skitourengehen. Es wird übereinstimmend ein Motiv genannt. "Die Leute kaufen sich Tourenski, weil sie dann immer was tun können, egal was mit den Liften ist." Die bereits offenen Skigebiete mussten jetzt bekanntlich wieder schließen. Und nur der Korrektheit halber: Aktuell sind auch Skitouren nicht erlaubt.

Beim Spar-Sporthändler Hervis bestätigt man den Trend. "Das Segment Skitouren geht sehr gut, es ist im Sportbereich das einzige, das jetzt richtig gut funktioniert", sagt Lukas Leukert, Hervis-Shopleiter im Europark. Alles, was von Corona unabhängig mache, laufe gut. Und: Die Kunden werden immer jünger. "Unser Altersdurchschnitt liegt bei Anfang 30. Vor fünf, sechs Jahren war das noch ein bisschen ein Altherrensport. Heute ist das beim jungen Publikum mehr Trend und Lifestyle als der Alpinskilauf." Hervis bietet zusammen mit Mammut (Bergkomplettausstatter) und Pieps (Lawinensicherheit) an zwölf Tagen im Jänner Kurse für Interessierte an. Ob sie stattfinden werden? "Abgesagt haben wir noch nicht", hofft Leukert.

Bei Bründl Sports im Outletcenter habe es im Segment heuer nochmals eine Steigerung gegeben, berichtet Verkäufer Marcel Reiter. "Tourengehen läuft extrem gut." Beliebt sind Setangebote, die es von 600 bis 1000 Euro gibt. Liebhaber geben mitunter auch mehr aus. Das Preisniveau wurde durch den Einstieg der Großhersteller Atomic und Fischer deutlich nach unten gedrückt, weiß Shopleiter Leukert.

Noch ein Hinweis: Wer entlang von Pisten hochgeht, sollte sich unbedingt an die erlaubten Routen halten, nicht in Pulks daherkommen und Hunde nicht auf die Pisten laufen lassen.