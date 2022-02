Skitourengeher am Gosaukamm von Lawine mitgerissen und verletzt

Der 48-jährige Tennengauer wurde von einem Rettungshubschrauber-Team geborgen. Auch die Bergrettung Annaberg war im Einsatz.

Ein 48-jähriger Skitourengeher ist am Mittwochnachmittag am Gosaukamm (Bezirk Hallein) von einem Schneebrett mitgerissen und verletzt worden. Er wurde auf rund 1600 Metern Seehöhe an die Lawinenoberfläche gespült. Der verletzte Tennengauer, der allein unterwegs war, setzte einen Notruf ab, weil er nicht mehr selbstständig abfahren konnte. Er wurde vom Team eines Rettungshubschraubers mittels Seil und mit Unterstützung der Bergrettung Annaberg geborgen.

Laut Polizei hatte der Alpinist kurz nach 17 Uhr bei seiner Tour auf die Weitscharte unterhalb des Grats das Schneebrett ausgelöst. Er wurde nach seiner Bergung vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Schwarzach im Pongau geflogen.