Skitourengeher bei Obertauern von Lawine mitgerissen

Sein Lawinenairbag bewahrte den Mann vor einer Verschüttung.

Bei einer Skitour auf die 2459 hohe Kalkspitze an der Grenze von Salzburg und der Steiermark wurde am Sonntag ein 47-jähriger Mann aus Niederösterreich von einem Schneebrett mitgerissen. Der Tourengeher konnte seinen Lawinenrucksack auslösen und wurde so vom Schneebrett nicht verschüttet.

Der Mann war Mitglied einer Gruppe von sechs Tourengehern, die von Obertauern aus aufgestiegen war. Etwa 200 Meter unterhalb des Gipfels löste sich das Schneebrett. Durch einen anwesenden Bergführer wurden sofort die Erstmaßnahmen ergriffen und der Notarzthubschrauber verständigt. Der Verletzte erlitt Prellungen im Bereich der Beine. Er wurde in das Krankenhaus Schladming geflogen.

(SN)