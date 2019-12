Skiunfälle in Salzburg: Fahrerflucht in Obertauern

Nach dem Zusammenprall zweier Skifahrer in Obertauern beging ein unbekannter Unfallbeteiligter Fahrerflucht.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Skifahrern in Obertauern erlitt am Montagvormittag eine 40-jährige Dänin einen Kreuzbandriss und Prellungen. Der zweite Beteiligte, ein unbekannter junger Skifahrer, beging Fahrerflucht. Am Sonntag war es in Obertauern zu einem Pistenunfall mit zwei Verletzten gekommen: Ein 47-Jähriger war mit einem Zwölfjährigen zusammengestoßen.

Auch im Skigebiet Hochkönig stießen zwei Skifahrer im Alter von 20 und 45 Jahren aufeinander. Der 20-jährige deutsche Skifahrer wurde mit schweren Verletzungen am Oberschenkel mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Salzburg geflogen. Der 45-jährige Niederländer kam mit leichten Verletzungen davon.



Quelle: SN