Skiunfall in Obertauern: 55-Jährige verletzt

Am Samstag gegen Mittag kollidierten zwei Skifahrerinnen in Obertrauern. Eine Frau musste ins Spital gebracht werden.

Um 12:30 Uhr am Samstag ereignete sich ein Skiunfall zwischen einer 55-jährigen Deutschen und einer 32-jährigen Einheimischen in Obertauern. In einem entgegengesetzten Carvingschwung kollidierten die beiden Wintersportlerinnen mittig auf der Piste und kamen zu Sturz. Die 55-jährige Touristin wurde unbestimmten Grades verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Zweitbeteiligte blieb unverletzt. Beide Wintersportlerinnen waren mit entsprechender Skibekleidung und Skihelm ausgerüstet.