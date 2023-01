Ski-Kollision in Obertauern: Zwei Personen erlitten Gehirnerschütterung

Am Donnerstag kam es im Skigebiet von Obertauern, im Bereich der Abfahrt der Edelweißbahn nahe einer Geländekante, zu einer Skikollision zwischen einem Snowboarder und zwei Skifahrerinnen.

Ein zwölfjähriger Niederösterreicher fuhr mit seinem Snowboard über eine Geländekante, bremste hinter einer von rechts kommenden und vor ihm anhaltenden Skifahrerin ab. Der Snowboarder konnte nicht rechtzeitig anhalten und streifte an den Ski-Enden einer 27-jährigen deutschen Staatsbürgerin. Die Skifahrerin stürzte nach vorne auf die Piste, zog sich eine Gehirnerschütterung zu und kam bewusstlos am Boden zum Liegen. Nach einigen Minuten folgte eine 67-jährige deutsche Skifahrerin über die Geländekante. Diese konnte der am Boden liegenden Person ebenso nicht mehr ausweichen, fuhr mit ihren Ski über den Bauchbereich und stürzte ebenso nach vorne mit dem Kopf auf die Piste. Durch den Sturz erlitt diese ebenso eine Gehirnerschütterung. Die beiden vorerst bewusstlosen Personen wurden durch die Pistenrettung erstversorgt und anschließend mittels Rettungswagen zum Arzt gebracht.