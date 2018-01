Skiunfall in Saalbach: 14-Jähriger wurde verletzt

Der Schüler aus Bayern wurde ins Krankenhaus gebracht.

In der Mittagszeit ereignete sich am Mittwoch in Saalbach ein Skiunfall, bei dem ein 14-jähriger Schüler aus Bayern Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Der Bursche war im Bereich des Funparks der Bernkogelabfahrt ohne Fremdverschulden gestürzt. Zur gleichen Zeit ent fuhr eine weitere Skifahrerin im Bereich des Funparks talwärts und fuhr in den bereits am Boden liegenden Schüler. Die Frau kam dabei ebenso zu Sturz, stand jedoch sofort wieder auf und fuhr weiter. Der Schüler wurde nach der Erstversorgung der Pistenrettung durch das Rote Kreuz in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert.

(SN)