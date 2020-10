Skulpturen von Nonntaler Künstler beschädigt

Vandalen haben die "Geisterform"-Skulpturen, die seit drei Jahren permanent am Glasthemenweg in seiner Heimatgemeinde ausgestellt sind, zerstört.

Einen Schaden von mehreren tausend Euro beklagt Bernhard Stimpfl-Abele, der im Nonntal lebt und arbeitet. In seiner Heimatgemeinde Weißenkirchen im Attergau, im angrenzenden Oberösterreich, hat er sieben so genannte Geisterformen aus Edelstahlblech aufgestellt. Sie begleiten den beliebten Themenweg im "Gläsernen Tal". In den vergangenen Wochen musste er feststellen, dass die sensibel gestalteten Figuren teils mit Lehm beschmiert und alle durch gezielte Steinschläge arg in Mitleidenschaft gezogen wurden. "Der verwendeten Steingröße nach, müsste es sich um jugendliche Übeltäter handeln", vermutet der ...