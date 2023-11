Protest der Letzten Generation beendet: Klimaaktivisten legten Frühverkehr in Salzburg lahm

Zuletzt kam es Ende Juli zu einer Protestaktion der Letzten Generation in Salzburg. Am 31. Juli klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten an der Staatsbrücke und vor dem Kieselgebäude in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofes auf die Straße. Die Polizei nahm an diesem Tag 55 Verwaltungsübertretungen von sieben Aktivisten zu Protokoll.

Am 10. Oktober hatte ein Klimaprotest erstmals auch in Salzburg ein gerichtliches Nachspiel. Die Aktivisten legten Einspruch gegen die verhängten Strafen vor dem Landesverwaltungsgericht ein.

