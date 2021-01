Slowake stiftete seine Ehefrau zu Raub an hochbetagter Pinzgauer Seniorin an: Schuldspruch bestätigt

Bereits im Jahr 2017 hatte eine slowakische 24-Stunden-Pflegerin eine 91-jährige Pinzgauerin in deren Haus mit einer zu hohen Dosis an Schlaftabletten betäubt und in einen Tiefschlaf versetzt. Anschließend erleichterte die Pflegerin ihr greises Opfer um Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von 250.000 Euro. Im Jahr 2018 erhielt die 32-jährige Pflegerin deswegen in Salzburg fünf Jahre Haft (rechtskräftig).

SN/bilderbox Symbolbild.