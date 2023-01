Slowake verübte Diebstähle in Serie quer durch Österreich: Zwei Jahre Haft

Wegen gleich zehn Diebstählen und weiteren Delikten saß Freitag ein 35-jähriger Slowake am Landesgericht vor einem Schöffensenat. Laut Anklage wurde er zwischen Mitte Mai und Mitte Juli 2022 zumindest zehn Mal als Langfinger aktiv; so stahl er etwa die Handtasche einer Frau, Handys in einem Geschäft, teure Parfums oder ein Fahrrad. Laut Anklage verwendete er für die Taten zum Teil einen speziell präparierten Rucksack. Geschätzter Beutewert: rund 20.000 Euro.

SN/APA/BARBARA GINDL Der Slowake wurde am Salzburger Landesgericht verurteilt.