Slowakische Saisonniers lagerten Diebesgut im Personalzimmer

Nach einer Anzeige wegen eines Diebstahls in einem Schuhgeschäft in St. Johann im Pongau hat die Polizei ein Diebespaar aus der Slowakei ausgeforscht, das in den vergangenen Wochen in Großarl und St. Johann aktiv war.

