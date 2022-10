Slowene bestreitet regen Handel mit Heroin und brutale Attacke auf einen Abnehmer - Prozess in Salzburg

Ein schwer vorbestrafter 36-Jähriger soll in der Stadt Salzburg über rund zwei Jahre hindurch an zwei Abnehmer Heroin verkauft haben. Obwohl von einem "Kunden" schwer belastet, bestreitet der Angeklagte die Vorwürfe entschieden: er sei im inkriminierten Tatzeitraum fast durchwegs in Slowenien und nicht in Salzburg gewesen - Zeugen aus dem Unfeld des Angeklagten entlasteten ihn diesbezüglich im Prozess.

Die Vorwürfe von Staatsanwältin Sandra Lemmermayer gegen einen 15 Mal vorbestraften Slowenen sind massiv:

Der 36-Jährige, laut Anklage Rückfalltäter, soll von Anfang 2020 bis zur Festnahme am 18. Februar 2022 insgesamt 1,5 Kilo Heroin an zwei Abnehmer verkauft haben. Nicht nur das: Kurz vor seiner Verhaftung soll der Angeklagte einem der "Kunden", einem Afghanen (24), der bei ihm in seiner Salzburger Wohnung wieder Heroin kaufen habe wollen, im Streit ein Messer angesetzt und eine Bierflasche über den Kopf gezogen haben. Dann habe er den kurz bewusstlosen Afghanen geschlagen, getreten und dann noch vom Fenster seiner Wohnung aus mit einer Pistole auf ihn gezielt und ihn mit dem Umbringen gedroht, wenn er nicht verschwinde.

Afghane belastete Angeklagten in Zeugenvernehmung via Videokonferenz massiv

Am Dienstag, im fortgesetzten Schöffenprozess, wurde der Angeklagte vom Afghanen schwer belastet: "Er war so eineinhalb Jahre mein Dealer. Und er hat mich brutal geschlagen", so der in Haft sitzende Afghane, der per Videoschaltung als Zeuge vernommen wurde. Der Slowene (Verteidiger: RA Bernhard Kettl) beteuert jedoch seine Unschuld: er sei 2020 und 2021 fast nie in Salzburg, sondern fast durchwegs in Slowenien gewesen; sein Verteidiger machte auch etliche Zeugen stellig, die angaben, dass der 36-Jährige im besagten Zeitraum kaum in Salzburg gewesen sei. Anna-Sophia Geisselhofer, die Vorsitzende Richterin, vertagte erneut.