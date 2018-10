Smarte Wohnanlage in Hallein nimmt Gestalt an

Neue Lifte, eine bauteilaktivierte Fassade, Balkone und ein zusätzliches Stockwerk mit Wohnungen: Das ambitionierte Smart-City-Modellprojekt in Hallein-Burgfried soll Anfang 2019 fertig sein.

Drei Monate vor der geplanten Fertigstellung hat das Modellprojekt in Hallein-Burgfried Form angenommen. Wohnungen aus den 1940er-Jahren erhalten dabei nachträglich zwei Liftanlagen, Balkone, eine Photovoltaikanlage und eine schallabsorbierende bauteilaktivierte Fassade, über die geheizt und gelüftet wird. Dazu kommen sieben neue Dachgeschoßwohnungen. "Eine solche Fassade gibt es sonst noch nirgendwo. Die Wohnungen werden dazu am Ende fast komplett barrierefrei sein", sagt Architekt Paul Schweizer. An der Planung waren neben Schweizer und der Stadt auch die FH Salzburg, Salzburg Research und der Tischler Kurt Fallast beteiligt.

"Eine solche Fassade gibt es sonst noch nirgendwo." Paul Schweizer, Architekt

Außergewöhnliches Detail: Während der gesamten Sanierungs- und Umbauarbeiten bleiben die Bewohner in ihren Wohnungen. "Die Belastung für die Menschen konnte so gering wie möglich gehalten werden", sagt Schweizer. Einzige unliebsame Überraschung sei die erst im Laufe des Projekts bekannt gewordene Notwendigkeit der barrierefreien Gestaltung der Bäder gewesen. "Ansonsten hätten wir die Neubauförderung nicht bekommen", so Schweizer.

Behördlich nicht genehmigt wurde die ursprünglich geplante Errichtung einer eigenen Zufahrt für das im Endstadium sieben zusätzliche Wohneinheiten (2- und 3-Zimmer-Wohnungen) umfassende Gebäude. Zugefahren wird deshalb über die Döttl- und Rudolf-Winkler-Straße. Dort wird es auch fix zugewiesene Parkplätze für die Bewohner der Salzachtalstraße 32/34 geben. Im Gegenzug dafür dürfen die Bewohner der Rudolf-Winkler-Straße den neuen Spielplatz mitbenützen, der im Zuge der Grundsanierung in der Salzachtalstraße ebenfalls vorgeschrieben ist.







Gesamtkosten von

3,7 Millionen Euro

Dass sich der Baubeginn gegenüber den ursprünglichen Plänen um ein Dreivierteljahr verzögert hat, liegt nicht zuletzt an einem Problem, mit dem im vergangenen Jahr auch viele private Häusl-bauer konfrontiert waren: Der Fördertopf war so schnell leer, dass man zuerst durch die Finger schaute. "Ohne die Förderungen von Land und Bund ist eine Sanierung, wie wir sie bei diesem Objekt machen, praktisch nicht durchführbar", sagt Bürgermeister Gerhard Anzengruber.

Von den Gesamtkosten von 3,7 Millionen Euro hat die Stadtgemeinde Hallein 2,3 Millionen Euro übernommen. Eine Million Euro kommen aus der Wohnbauförderung des Landes. Der Rest wurde über Bundesförderungen aufgebracht. Möglich wurden die Förderungen in dieser Höhe durch die praktisch CO 2 -neutrale Bauweise. "90 Prozent der verwendeten Materialien sind wiederverwendbar", betont Architekt Paul Schweizer.

Ähnliche Nachverdichtungsprojekte bei weiteren stadteigenen Gebäuden sind für Anzengruber vorstellbar. "Die Stadt entwickelt sich weiter rasant. Die Nachfrage nach Wohnraum wird groß bleiben", meint der scheidende Stadtchef. "Nachverdichtung und Neubau auf der grünen Wiese werden sich in Zukunft wohl die Waage halten."