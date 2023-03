SMS von falschem Finanzamt: Betrüger fanden fünf weitere junge Opfer in Salzburg

Die Welle an betrügerischen Handynachrichten seitens des "Finanzamtes" ebbt im Land Salzburg weiterhin nicht ab. Die Täter fanden neue Opfer. Dabei versenden echte Finanzämter gar keine SMS.

Auch von Dienstag bis Mittwochfrüh langten bei Salzburger Polizeidienststellen zahlreiche Anzeigen ein. Das meldete die Landespolizeidirektion.

Denn viele Bürgerinnen und Bürger hatten SMS eines angeblichen Finanzamtes bekommen. In den Nachrichten wird darauf hingewiesen, dass Zahlungen nicht getätigt worden waren und somit der Exekutor kommen würde.

So ähnlich lauten die betrügerischen Nachrichten: "[FINANZAMT] Ihre offene Forderung mit der Nummer23894891 wurde trotz mehrerer Mahnungen nicht beglichen. Am 28 Februar 2023 wird der Gerichtsvollzieher vorsorglich Ihren Hausrat pfänden. Sie können das Pfändungsverfahren vermeiden, indem Sie den vollen Betrag sofort über Ihren Zahlungslink bezahlen. https[:]//finanzen-bundesministerium[.]info/BMF/23894891/ ..."

Dies könne abgewendet werden, wenn ein Betrag, meist zwischen 300 und 400 Euro, überwiesen wird. In vielen Fällen blieb es beim Versuch.

Eine 27-jährige Salzburgerin kam der Aufforderung allerdings nach und überwies 379 Euro an die unbekannten Täter. Ebenso ein 32-jähriger und 26-jähriger Pongauer, ein 29-jähriger Flachgauer sowie eine 20-jährige Flachgauerin.

Auffällig: Auch bei diesen Geschädigten handelt es sich wie schon zuletzt mehrmals um junge/jüngere Menschen. Das mag daran liegen, dass Menschen dieser Generationen eher ein Finanzonline-Konto haben als ältere und daher durchaus mit einer digitalen amtlichen Mitteilung rechnen.

Bescheide kommen online oder per Post

Das Finanzministerium wies erst vor wenigen Tagen darauf hin, dass die Finanzämter überhaupt keine SMS versenden: "Informationen des BMF (Bundesministerium für Finanzen, Anm.) erfolgen grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline-Databox zugestellt. Das BMF fordert Bürgerinnen und Bürger niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf."

Der Trick mit der Gutschrift

Die andere Betrugsmasche täuscht den Angeschriebenen vor, sie hätten eine Rückzahlung oder eine Gutschrift zu erwarten, müssten dazu aber Bankverbindungen inklusive Passwörtern bekannt geben. Hintergrund: In diesen Wochen reichen viele Menschen tatsächlich bei ihren Finanzämtern Anträge auf Erstattung des Jahresausgleichs ein. Kriminelle Gutschrift-SMS könnten somit tatsächlich auf fruchtbaren Boden fallen ...

Die dringende Empfehlung lautet daher: SMS ignorieren und löschen!