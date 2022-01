SN-Artikel brachte Wäsche ans Licht, die Frauengeschichten erzählt

Die Familienschätze dürfen nun bei der Ausstellung über 150 Jahre Geschichte der Frauenunterwäsche im Kulturzentrum Bachschmiede in Wals-Siezenheim strahlen.

Jahrelang schlummerten die kunstvoll genähten und bestickten Wäschestücke aus längst vergangenen Zeiten in Kleiderkästen, Kommoden und Kartons. Ab heute rücken sie in der Sonderausstellung über 150 Jahre Kulturgeschichte der Frauenunterwäsche in der Bachschmiede in Wals-Siezenheim ins Rampenlicht.

Der SN-Artikel über die bevorstehende Schau, bei der großteils Leihgaben aus dem Frauenmuseum in Meran gezeigt werden, hat in der Leserschaft die Erinnerung an alte Wäsche in Familienbesitz geweckt. Einige Stücke werden nun die Ausstellung bereichern. Er freue sich über das ...