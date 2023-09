SN auf Tour in Dienten: Den Wolf im Gepäck

Die gläserne Redaktion der "Salzburger Nachrichten" macht sich nach der erfolgreichen Premiere in Dorfgastein wieder auf den Weg. Am Dienstag und Mittwoch, dem 12. und 13. September, sind die Redakteurinnen und Redakteure mit dem SN-Airstream, einem mobilen Video-, Podcast- und Zeitungsproduktionsstudio in Dienten.

Der kleine Pinzgauer Ort mit 732 Bewohnerinnen und Bewohnern gilt zu Recht als das idyllische Dorf. Doch seit einiger Zeit stört der Wolf und all die Themen, die er mitbringt, diese paradiesische Welt. Isegrims Themenpalette reicht von gerissenen Schafen und Wolfsabschüssen über abgesagte Almabtriebe bis zu heftigen politischen Schlagabtäuschen.

Für die SN Grund genug, sich mit einem Team zwei Tage nach Dienten zu begeben und das Thema Wolf von allen Seiten vor allem mit den Menschen vor Ort und auch externen Experten zu beleuchten. So wird unter anderem Dientens Bürgermeister Klaus Portenkirchner mit dem SN-Brüssel-Korrespondenten Thomas Sendlhofer, der via Videostream zugeschaltet ist, über den Wolf und seine Unterschutzstellung diskutieren. Denn der Wolf macht nicht nur den Dientnern zu schaffen, sondern regt in vielen Gegenden in Österreich und in der EU auf. Letztere hat dieser Tage überraschend eine Kurskorrektur für das Miteinander mit dem großen Beutegreifer angekündigt. So erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Konzentration von Wolfsrudeln in einigen europäischen Regionen zu einer "echten Gefahr".

Für Spannung und gute Gespräche sowie Geschichten, die die "Salzburger Nachrichten" in Print, online, auf sozialen Medien und im Podcast bringen werden, ist also gesorgt.

Und jede und jeder kann dem SN-Team in Dienten bei der Arbeit zuschauen. Denn Transparenz schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Nicht zuletzt freut sich das Team auf den direkten Austausch mit allen Interessierten. Die SN arbeiten bei "SN auf Tour" auch eng mit den Regionalausgaben der "Salzburger Woche" zusammen, die ebenfalls in Dienten dabei sein wird.