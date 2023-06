SN-Digi-Mobil: Die Redaktion der "Salzburger Nachrichten" geht auf Tour

Der Airstream, die silberfarbene Legende aus Ohio, USA, in dem unter anderem US-Präsident John F. Kennedy sein mobiles Büro hatte und den die US-Raumfahrtbehörde Nasa verwendete, erschien uns uminterpretiert für die moderne Medienwelt das ideale Gefährt. Geschichte, Schönheit, Technik und Zukunft treffen hier aufeinander. Premiere wird am 27. und 28. Juni in Dorfgastein gefeiert.

Ein wenig bange haben die Dorfgasteiner gefragt: "Warum kommt ihr zum Start zu uns?" Das hängt mit dem Konzept zusammen. Denn "SN auf Tour" wird nicht über dies und das berichten, sondern kommt immer mit einem bestimmten Thema in einen Ort oder eine Stadt. Dabei kann es sich um widersprüchlich diskutierte Themen handeln, brisante gesellschaftliche Entwicklungen oder Inhalte, für die ein Ort ganz besonders steht. Für eines ist Dorfgastein ganz sicher bekannt: ein breites und aktives Vereinswesen. Auf 1740 Einwohner kommen zumindest 23 Vereine. Amtsleiter Georg Fankhauser ist sich freilich nicht sicher, ob es nicht ein paar mehr sind. Denn während sich in anderen Gegenden Vereine auflösen, hat Dorfgastein jüngst drei neue Vereine dazugewonnen.

Vereine sind in der Gesellschaft ein wichtiger Kitt

Vereine sind in der Gesellschaft ein wichtiger Kitt. Ohne Freiwillige in Vereinen würde vieles nicht funktionieren, und auch für den Tourismus sind sie mit ihren vielfältigen Veranstaltungen bedeutend. "Man muss aber aufpassen, dass die Authentizität nicht verloren geht", sagt Fankhauser. Darüber und über besondere Vereine in Dorfgastein, ihre Freuden und Nöte, ihre Funktion für die Demokratie und den Arbeitsmarkt werden die SN am Dienstag und Mittwoch vor Ort im und ums Digi-Mobil am Gemeindeplatz berichten - auf allen Kanälen. Die SN werden Gäste in die Interviewlounge im SN-Digi-Mobil bitten. Jede und jeder kann von 10 Uhr bis 18 Uhr den Redakteurinnen und Redakteuren zuschauen und natürlich mit ihnen reden. Die SN arbeiten bei "SN auf Tour" auch eng mit den Regionalausgaben der "Salzburger Woche" zusammen.

Und wenn es Fragen rund ums SN-Abo gibt, Hilfe beim Einrichten inklusive, steht an beiden Tagen von 12 bis 16 Uhr der SN-Kundenservice mitten in Dorfgastein zur Verfügung.