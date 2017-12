SN-exklusiv: Die besten Salzburg-Bilder des Jahres

SN-Fotograf Robert Ratzer hat fünf Bilder ausgewählt, die für ihn das abgelaufene Jahr besonders gut zur Geltung bringen. Ein fotografischer Streifzug.

Was stand 2017 im fotografischen Mittelpunkt? Für SN-Fotograf Robert Ratzer waren es ganz klar die Menschen. Mit besonderem Blick und Gespür zeigt er, wie vielseitig Salzburg ist.

Der Nachwuchs schwingt die Goassl

Den Auftakt macht das Rupertigauschnalzen im Februar 2017. So viele Jugendliche wie noch nie nahmen daran teil. Das ausgwählte Bild zeigt den Nachwuchsschnazer Johannes Hasenöhrl.

SN/robert ratzer Johannes Hasenöhrl schwingt die Goaßl.

SN-Aktionstag: Die Cobra im Großeinsatz

SN/robert ratzer Cobra-Einsatz beim SN-Aktionstag.

Welche Aufgaben erledigt die Cobra-Spezialeinheit der Polzei? Davon konnten sich Hunderte Besucher beim Aktionstag am 20. Mai selbst ein Bild machen. Ein Cobra-Beamter erzählte den SN im Interview über seinen gefährlichsten Einsatz.

Ein G'riss um tausend köstliche Krapfen

Ein Höhepunkt in Annaberg-Lungötz ist jedes Jahr der Krapfentag, den Bernhard Ponemayr und seine Familie bestreiten. Seine Gattin Resi hält den verlockenden Teller mit Dampfl-, Fleischkrapfen und Pofesen stolz in die Kamera - zu Recht!

Der Abschied des Jahres

Lange Jahre hat SPÖ-Bürgermeister Heinz Schaden die Stadt Salzburg und damit gleichzeitig die Berichterstattung der SN dominiert. Am 20. September ging diese Ära zu Ende.

SN/robert ratzer Die Ära Heinz Schaden ist zu Ende.

Schaden trat wegen der nicht rechtskräftigen Verurteilung im Swap-Prozess zurück. Ein Moment, der auch SN-Fotograf Robert Ratzer nicht kalt ließ. Er begleitete Heinz Schaden beim Verlassen des Rathauses.

Die SN-Leser helfen

In der Vorweihnachtszeit fragen sich viele Menschen: Was kann ich für andere tun? Die SN haben im Advent 24 Schicksale vorgestellt: Eltern, die Kinder mit schweren Behinderungen betreuen, Alleinerziehende, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Schicksale, die berühren. Den Auftakt machte Familie Siller aus Hallein, in der sich Nicole nahezu rund um die Uhr um ihre kranke Tochter Laura kümmert. Ihr Wunsch, einen gemeinsamen Ausflug zu machen, wird dank der Spenden der SN-Leser bald Wirklichkeit.

(SN)