Nach Unfall von Dreijähriger: "Weihnachten zu viert ist größtes Geschenk"

Ein dreijähriges Mädchen erlitt bei einem Unfall schwere Kopfverletzungen. Die siebenjährige Schwester wurde zur Lebensretterin.

Ihre Tochter Elisa ist eine Kämpferin, sagt Mutter Franziska Mages. "Was immer sie sich in den Kopf gesetzt hat, hat sie meist auch erreicht." Deswegen ist die Familie überzeugt, dass es auch jetzt mit der Dreijährigen wieder aufwärtsgehen wird. "Wir sind uns sicher, dass sie noch ganz viel schaffen wird", sagt Franziska Mages.

Es war ein furchtbarer Unfall, der Elisa aus ihrem bisherigen Leben gerissen hat. Ihr Großvater, der Vater von Papa Patrick, hatte Elisa und ihre siebenjährige Schwester Selina auf einem Quad mit in den Wald genommen. "Wir haben uns dabei nichts gedacht. Bei uns am Land ist es normal, dass Kinder mit solchen Geräten unterwegs sind - sei es ein Quad oder ein Traktor."

Die große Schwester holte Hilfe

Wie es zu dem Unfall kam, der sich heuer am 13. April ereignete, ließ sich später nicht mehr rekonstruieren. Klar sei nur, dass die siebenjährige Selina zur Lebensretterin ihrer dreijährigen Schwester wurde, sagt Mutter Franziska. "Sie war damals unglaublich mutig." Die Siebenjährige war nach dem Unfall selbst kurz bewusstlos. Als sie aufwachte, sah sie ihre verletzte kleine Schwester und lief sofort los, um Hilfe zu holen. "Sie ist zwei Kilometer durch den Wald gelaufen", sagt Franziska Mages.

Der Großvater verstarb, die jüngere Schwester erlitt schwere Verletzungen

Für den Großvater kam damals jede Hilfe zu spät. Elisa wurde mit einem offenen Schädelbruch, einem Schädel-Hirn-Traum, einem gebrochenen Oberarm und Prellungen ins Krankenhaus eingeliefert. "Sie war 13 Wochen auf der Intensivstation, hatte neun Operationen, vier davon waren Notoperationen", sagt die Mutter. Seit vier Monaten wird Elisa in der neurologischen Rehabilitation (Rekiz) im Salzburger Uniklinikum behandelt. Durch den Reha-Aufenthalt ist die Familie auch die halbe Woche auseinandergerissen: Denn Franziska Mages ist die ganze Zeit bei der kleinen Tochter. "Ich bin seit sieben Monaten nicht mehr zu Hause gewesen", sagt sie. Vater Patrick ist mit Selina zu Hause in ihrem Heimatort im Tiroler Außerfern.

Die Familie kann sich nicht so oft sehen

Am Donnerstag reisen der Vater und die große Tochter dann nach Salzburg zur Mutter und zu Elisa. "Sie freut sich immer sehr, wenn wir kommen oder wenn anderer Besuch von zu Hause da ist", sagt Vater Patrick. Die große Schwester Selina geht mittlerweile in die zweite Klasse Volksschule und hat dort auch viel zu tun. Aber auch sie will gerne bei ihrer kleinen Schwester und der Mutter sein. Das Wochenende verbringt die Familie zu viert in Salzburg entweder gemeinsam am Zimmer oder im Haus der Ronald-McDonald-Kinderhilfe am Klinikgelände.

Unter der Woche absolviert Elisa die anstrengende Rehabilitation. Drei bis fünf Therapien absolviert sie jeden Tag. Mittlerweile kann sie ohne Sonde Nahrung aufnehmen, auch kann sie sich wieder mit einigen Lauten äußern. Arme und Beine kann sie bewegen, die Gliedmaßen richtig anzusteuern klappt aber noch nicht so richtig. "Arme und Beine machen noch nicht, was sie will", sagt Mutter Franziska.

Elisa kämpft um ihre Genesung

Die Familie hofft, dass Elisas starker Wille ihr auch jetzt bei der Genesung hilft. "Sie hat auch bei der großen Schwester schon immer durchgesetzt und alles bekommen, was sie wollte." Auch sehr sportlich sei Elisa schon ganz früh gewesen. "Im Alter von zweieinhalb Jahren ist sie schon Skirennen gefahren", sagt Patrick Mages.

Wie das Leben der Familie nach Elisas Rehabilitation aussehen wird, ist derzeit noch unklar. Die Familie hat das alte Haus der Oma vor fünf Jahren renoviert, sagt Patrick Mages. "Aber es gibt dort sehr viele Stufen. Je nachdem, wie es mit Elisa weitergeht, müssen wir sicher vieles adaptieren." Zudem wird Elisa sicher auch nach der Reha-Zeit noch viele Therapien brauchen, für die es meist einen Selbstbehalt gibt.

Ein Ende der Rehabilitation ist nicht abzusehen

Derzeit ist ein Ende der Rehabilitation in Salzburg noch nicht abzusehen. "Wir bleiben, solange wir bleiben dürfen", sagt Franziska Mages. Die Mutter eines anderen Kindes, das insgesamt ein Jahr lang in der Rekiz-Reha war, hat ihr ein Motto gesagt, das Franziska Mages jetzt Kraft gibt. "Die Zeit ist dein Freund, hat mir diese Mutter gesagt." Mit jedem Tag, mit jeder Woche gehe die Genesung von Elisa voran.

Zu Weihnachten wird die Familie gemeinsam in Salzburg sein. Wunschzettel haben die Kinder heuer keine. "Der einzige Wunsch von Selina ist, dass ihre Schwester wieder gesund wird", sagt Franziska Mages. Die Familie weiß auch, dass sie bereits beschenkt wurde. "Weihnachten heißt für uns heuer nicht nur Geschenke. Es heißt auch, dass wir uns überhaupt noch haben, dass wir noch zu viert sind."



Unterstützung für Familie Mages sammelt das Rote Kreuz auf dem Konto: AT11 2040 4005 0025 1363 Kennwort: Für Elisa