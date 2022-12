SN-Leser geben sechsjähriger Luisa und ihrer Familie Kraft

Die sechsjährige Luisa Moser leidet an einem seltenen Gendefekt, der ihre Muskeln fortschreitend schwächt. Jetzt steht ein Umbau an.

Die sechsjährige Luisa liebt es, mit ihrer kleinen Kinderkamera zu fotografieren. Auf dem Display zeigt sie stolz Fotos von ihrer großen Schwester, der achtjährigen Sophia, und von ihren Eltern. Auch die schöne Krippe mit den vielen Tieren, die in der Wohnung der Familie steht, wird mit der Kamera verewigt. Die große Schwester hat auch noch Fotos von der alten Wohnung in Maxglan gemacht.

Es ist den Leserinnen und Lesern der SN zu verdanken, dass die Familie vor vier Jahren einen Umzug in die Gemeindewohnung nach Eugendorf finanzieren konnte. Seither hat sich für die Familie viel verändert. Sowohl was Luisas Gesundheitszustand als auch was die familiäre Situation betrifft.

Luisa wurde mit einem seltenen Gendefekt geboren

2018, als die "Salzburger Nachrichten" zum ersten Mal um Unterstützung für Familie Moser baten, war Luisa zwei Jahre alt. Bei ihrer Geburt war noch gar nicht klar, ob sie überhaupt ihren zweiten Geburtstag erleben wird. Luisa wurde mit einem seltenen Gendefekt geboren. Spinale Muskelatrophie heißt die Krankheit, die eine fortschreitende Muskelschwäche zur Folge hat. Unbehandelt haben Kinder mit Luisas Diagnose eine Lebenserwartung von nur wenigen Jahren.

Bald nach der Geburt sei ihr aufgefallen, dass mit Luisa etwas nicht stimme, sagt Mutter Nina Moser. "Sie hat irgendwann aufgehört, sich zu bewegen." Bei einer Mutter-Kind-Pass-Untersuchung habe sie ihren Kinderarzt darauf hingewiesen. "Zwei Wochen später bekamen wir im Kinderspital die niederschmetternde Diagnose. Und dann waren wir regelmäßig zu Behandlungen im Krankenhaus in München." 16 Mal war Luisa insgesamt in Deutschland. Dort bekam sie mittels Lumbalpunktionen unter Vollnarkose eine Therapie.

"Kraftsaft" verhindert Fortschreiten der Krankheit

Mittlerweile ist das nicht mehr nötig. Seit dem heurigen März kann Luisa täglich ein Medikament oral einnehmen, welches das Fortschreiten ihrer Krankheit verzögert. "Wir nennen es den Kraftsaft", sagt Nina Moser. Seither habe sich Luisas Zustand verbessert. "Sie isst mehr und ist viel fitter und tut sich auch beim Atmen und Husten leichter."

Das gehört zu den positiven Veränderungen der vergangenen Jahre. Für die Familie gab es auch schwierige Zeiten. So haben sich die Eltern mittlerweile getrennt. Die Töchter übernachten regelmäßig bei ihrem Vater, aber natürlich ist die Situation für die Kinder auch eine Belastung, sagt die Mutter.

Mutter: "Ich kann mich nicht zerreißen"

Wie sich Luisas Gesundheitszustand entwickelt, ist völlig offen. "Es kann sein, dass die Medikamente ihre Erkrankung stoppen, es kann sein, dass sie in ein paar Wochen überhaupt nicht mehr wirken und die Krankheit voranschreitet."

Emotional belastend ist Luisas gesundheitlicher Zustand auch für die ältere Schwester Sophia. "Ich kann mich nicht zerreißen", sagt Mutter Nina Moser. "Und natürlich braucht mich Luisa einfach mehr." Auch die sechsjährige Luisa, die geistig völlig normal entwickelt ist, stellt immer wieder schwierige Fragen. "Sie will oft wissen, warum die anderen Kinder im Kindergarten herumlaufen können und sie nicht", sagt die Mutter.

Dank einer speziellen Betreuung im Kindergarten kann Luisa dort für 15 Stunden in der Woche mit Gleichaltrigen spielen. Und Mutter Nina hat die Möglichkeit, zumindest für ein paar Stunden pro Woche zu arbeiten. Nina Moser hatte die Hospiz- und Pflegekarenz zwischenzeitlich ausgeschöpft und war froh, im Jänner für zehn Stunden arbeiten zu können.

Große Erleichterung wäre Umbau der Toilette

Doch ihre Arbeitsstelle hat sie zum Jahresende verloren. Zwölf Wochen lang hatte die Familie die aktuell grassierende Infektionswelle inklusive Coronaerkrankung voll im Griff. Da Luisa wegen ihrer schwachen Muskulatur nicht voll durchatmen kann, ist sie von Infektionserkrankungen immer sehr heftig betroffen. Nina Moser musste bei ihren Kindern zu Hause bleiben und wurde gekündigt. "Ich kann es verstehen, mein Arbeitgeber braucht jemanden, auf den er sich verlassen kann", sagt sie.

Nina Moser ist Pflegekraft für ihre Tochter Luisa. Im Kinderzimmer steht ein großes Pflegebett, mittlerweile braucht Luisa beim Schlafen Sauerstoff. Eine große Erleichterung wäre für die Familie ein Umbau ihrer Toilette. Denn Luisa ist nicht kräftig genug, um sie allein zu benutzen. Zwar haben sie einen speziellen Stuhl, den man für solche Zwecke über eine Toilette schieben kann. "Aber das WC ragt dazu nicht weit genug nach vorne."

Die bauliche Adaption würde Luisa auch ein kleines Stück Privatsphäre geben, die sie derzeit nicht hat. Einen Kostenvoranschlag für den Umbau hat Nina Moser noch nicht eingeholt. "Die Adaptierung wird sicher einiges kosten. Das ist für mich derzeit einfach nicht zu finanzieren."

Nächstes Jahr steht Luisas Einschulung an

Dank der Unterstützung durch die SN-Leserschaft konnte Nina Moser vor vier Jahren in die Nähe ihrer Familie ziehen. Die unterstützt sie auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Während der Woche ist das allerdings nicht so oft möglich, da die Familienmitglieder alle Vollzeit arbeiten. "Manchmal wäre es gut, ein paar Stunden Luft zu haben. Aber ein Babysitter ist nicht so leicht zu finden, weil die Person wissen sollte, wie man Luisa hilft, wenn sie etwa husten muss."

Im nächsten Jahr steht Luisas Einschulung an. Im Auge hat die Mutter eine Spezialschule in der Stadt Salzburg, aber auch die Volksschule Eugendorf hat eine Integrativklasse und ist barrierefrei. Dann werde man auch einen E-Rollstuhl brauchen - und ein größeres Auto, um diesen zu transportieren.

Für Nina Moser ist es ein Ziel, bald wieder eine Arbeit zu finden. Sie kann sich auch eine Umschulung in den Sozialbereich vorstellen. Denn in die Gastronomie, in der sie vor der Geburt ihrer Kinder tätig war, wird sie nicht zurückkehren. "Die Volkshilfe bietet etwa die Ausbildung zur Schulassistenz an. Da könnte ich Kindern wie Luisa helfen."



