SN-Hilfsaktion mit der Caritas für Hochwasseropfer brachte 180.000 Euro

Mit der Soforthilfe konnte bisher rund 200 Haushalten geholfen werden.

Die von den SN mit der Caritas ins Leben gerufene Hilfsaktion für die Hochwasseropfer in diesem Sommer ist zu einem großen Erfolg geworden. SN-Leserinnen und -Leser spendeten bisher rund 180.000 Euro. Eine der größten Spenden für die Caritas-Hochwasserhilfe ging dieser Tage von der Firma Sanitär Heinze mit 10.000 Euro ein.

Mit der Soforthilfe unterstützte die Caritas Salzburg schon in den ersten Tagen nach den Unwettern geschädigte Privatpersonen und Familien mit einem Gesamtbetrag von über 100.000 Euro. Das Geld ging bisher an insgesamt rund 200 Haushalte. In den nächsten Wochen werden nach Angaben von Caritas-Sprecher Johannes Niederbrucker noch besondere Härtefälle geprüft, die auch nach den Zahlungen der Versicherungen mit großen finanziellen Problemen kämpften . Dafür würden die restlich zur Verfügung stehenden Mittel verwendet. Caritas-Spendenkonto: Kennwort "Hochwasser Salzburg 2021". IBAN AT113500 0000 00041533

BIC RVSAAT2S