Chef der Hagelversicherung in Salzburg: "Verbauung sofort stoppen"

Der Chef der Österreichischen Hagelversicherung, Kurt Weinberger, spricht über Millionenschäden, laxe Raumordnung und warum all das den Wohlstand gefährdet. Auch in Salzburg werde noch zu viel Fläche gewidmet.

Wie hoch ist die Schadenssumme allein heuer? Kurt Weinberger: Heuer haben wir bis jetzt einen Gesamtschaden von rund 100 Millionen Euro.

Rechnen Sie wieder mit einem Katastrophenjahr? Wir sind mitten in der Schadenssaison. Was noch vor uns liegt, ist die Hagelsaison, die bis Ende August anhält. Und wir haben sehr hohe Haftungen draußen, was das Risiko Dürre anlangt. Das kann man zum heutigen Zeitpunkt noch nicht absehen. Aber die anhaltenden hohen Temperaturen tragen ein hohes Schadenspotenzial in sich.

...