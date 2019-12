SN-Leser helfen: Ein besonderes Kleid für Eva Nussdorfer

Die 32-jährige Bergheimerin leidet an einer fortschreitenden Muskelschwäche. Kraft gibt ihr der Rollstuhltanz.

An die Busfahrt erinnert sich Eva Nussdorfer, als wäre es gestern gewesen. Mit ihrem Rollstuhltanzverein war sie vor drei Jahren auf einer Turnierreise durch Belgien. "Mitten unter der Fahrt ist Rauch aus der Bustoilette gedrungen. Es hat gebrannt." Sechs Tänzerinnen und Tänzer waren auf den Rollstuhl angewiesen, fünf waren Fußgänger - eine heikle Situation. "Meine Mutter hat mich geschnappt und nach draußen getragen." Durch das Feuer kam niemand zu Schaden, aber die Turnierreise war für die Gruppe beendet.

Die 32-jährige Bergheimerin leidet an einer angeborenen, fortschreitenden Muskelschwäche. Bis zu ihrem fünften Geburtstag wuchs die gebürtige Bergheimerin ganz normal auf. Dann kam sie wegen Schmerzen ins Spital. Diagnose: Knochenkrebs. Und das war nicht das Schlimmste, was sie als kleines Mädchen erlebte.

Während des langen Spitalsaufenthalts, bei dem sie Chemotherapien über sich ergehen lassen musste, bemerkten die Ärzte Auffälligkeiten bei ihren Bewegungen. So wurde die Muskelerkrankung diagnostiziert. Den Krebs konnte Eva Nussdorfer besiegen, ihre Muskelschwäche ist aber unheilbar. Seit sie sieben Jahre alt ist, ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Und ihr Zustand verschlechtert sich weiter. Trotz ihrer Erkrankung schaffte sie eine Ausbildung: In Wien ging sie in eine spezielle Internatsschule. "Dort waren viele Rollstuhlfahrer. Ich fühlte mich unabhängig und nicht mehr allein. Das war eine schöne Zeit."

Mittlerweile ist sie bei der Gemeinde Bergheim angestellt. Mit Fortschreiten der Muskelschwäche wurde es für Eva Nussdorfer immer schwieriger, soziale Kontakte zu pflegen. "Ich war sehr viel zu Hause, fühlte mich isoliert, hatte keine Freunde."

Eine Kollegin wies sie vor zehn Jahren auf den Salzburger Rollstuhltanzverein hin. "Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass ich jemals tanzen könnte." Aber es klappte. Und das Tanzen hilft ihr, schwere Tage zu überstehen.

Vor fünf Jahren musste Eva Nussdorfer eine unvorstellbar schwierige Entscheidung treffen. Durch ihre Erkrankung war es ihr nicht mehr möglich, in allen Situationen selbstständig zu atmen. Die Ärzte sagten ihr, dass sie nur weiterleben könne, wenn sie künftig durch ein Loch in ihrem Hals künstlich beatmet werde.

Ob sie diesen künstlichen Zugang will, musste sie selbst entscheiden. "Im Krankenhaus habe ich ein Foto von mir im Tanzkleid gehabt. Ich habe mir das Foto angesehen und gewusst: Ich habe noch etwas, für das es sich zu leben lohnt."

Mittlerweile kann Eva Nussdorfer nur mehr ihre Finger ein kleines Stück bewegen. Beim Tanzen gewinnt sie Freiheit und Lebensfreude zurück. Besonders stolz ist sie auf ihre zwei Tanzkleider. Für Weihnachten hat sie deshalb einen Wunsch: ein neues Kleid. Das benötigt sie für ihre Solotänze. "Zwar habe ich seit zwei Jahren einen fixen Tanzpartner. Trotzdem mache ich bei Turnieren auch bei Solobewerben mit."

Die Kleider werden maßgeschneidert. Die Modelle sucht sich Eva Nussdorfer im Internet aus. "Ich habe sehr auffällige Kleider. Da ich meine Hände nicht wie andere Rollstuhltänzer bewegen kann, muss das Kleid etwas Besonderes sein. Ich brauche ein Bombenkleid."



SN-Info:Wer Eva Nussdorfers Wunsch nach einem neuen Kleid erfüllen will, kann auf das Konto des Papageno-Kinderhospizes mit dem Vermerk "Für Eva" spenden:

IBAN: AT97 2040 4000 4150 2089