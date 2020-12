Lilly muss nach einer Gehirnblutung mit starken Einschränkungen leben. Ihre Mutter kämpft darum, dass es der Tochter besser geht.

Lillys 13. Geburtstag am vergangenen Dienstag ist heuer anders abgelaufen als in den Jahren davor. Normalerweise, sagt Mutter Maria Mayer-Deutenhauser, sei der Geburtstag das große Fest des Jahres. Aber die Coronapandemie hat ein Zusammentreffen von knapp 30 Leuten in dem kleinen Haus in Hof bei Salzburg unmöglich gemacht.

Angesichts von Lillys gesundheitlichem Zustand will die kleine Familie mit dem neuen Virus keine Experimente wagen. "Mit ihrer Erkrankung weiß man nie, was passiert. Und wenn ich selbst krank bin: Wer kümmert sich um Lilly?" Denn Lilly braucht ihre Mutter rund um die Uhr.

Das Mädchen kam in der 25. Schwangerschaftswoche als Frühchen zur Welt. Gerade einmal 504 Gramm brachte das Neugeborene auf die Waage. Wenige Tage nach der Geburt bekam es eine Gehirnblutung. 136 Tage musste die Mutter damals mit ihr im Krankenhaus bleiben.

"Lilly fehlt mehr als die Hälfte der Hirnmasse. So gesehen ist sie ein richtiges Wunderkind." Die 13-Jährige kann nicht selbstständig gehen und stehen, auch frei sitzen kann das Mädchen nicht. Zudem ist sie nonverbal. Sie habe aber eine Art der Kommunikation mit ihrer Tochter, sagt Mutter Mayer-Deutenhauser. "Sie sagt Ja, Nein, Mama und Lilly. Und sie kann ein paar Gebärden."

Lilly braucht Hilfe bei allen Dingen des Alltags, auch beim Essen - was gar nicht immer einfach sei, sagt die Mutter. "Oft wehrt sie sich: Sie hätte am liebsten nur Chips und Schokolade und versteht halt nicht, dass sie auch Gesundes essen muss."

Trotz aller Einschränkungen sei Lilly ein fröhliches Mädchen, sagt ihre Mutter. Lilly versteht fast alles und möchte aktiv an der Gesellschaft teilhaben. Sie geht sehr gern in die Schule für körperbehinderte Kinder in Salzburg-Lehen. Sie liebt es, Gesellschaft zu haben und mit ihrer Mutter etwas zu unternehmen. "Ich schaue, dass ich ihr so viel bieten kann wie möglich."

Für die Mutter ist das nicht so leicht. Sie ist mit ihrer Tochter allein. Vor acht Jahren starb Lillys Vater. Die Mutter arbeitet Teilzeit, um die Pflege ihrer Tochter zeitlich stemmen zu können. Sie ist froh um jede Hilfe. "Allein schafft man es einfach nicht, einen behinderten Menschen würdevoll durchs Leben zu bringen."

Mit Lillys Erkrankung kommen immer wieder größere Ausgaben auf die kleine Familie zu. Selbstbehalte gibt es bei den Physiotherapien, Rollstühlen oder dem Therapiefahrrad. Und in dem alten Haus sind immer wieder Adaptierungen nötig. Derzeit steht der Umbau für ein barrierefreies Bad und die Terrasse an.

Die Mutter lässt zudem nichts unversucht, um die Leiden ihrer Tochter so weit wie möglich zu lindern. "Es tut ihr immer irgendetwas weh." Die Muskeln in dem Körper, der noch nie allein auf zwei Beinen gestanden ist, sind verspannt. Die Korsette, die Lillys Körper aufrichten, lässt die Mutter bei Spezialisten in Stuttgart anfertigen, die Beinschienen in Traunstein. "Wenn ich etwas für Lilly machen lasse, kostet es gleich ein paar Tausend Euro."

Was sie ihrer Tochter gern ermöglichen würde, ist eine Operation bei einem Spezialisten in Barcelona. Bei dem Eingriff nach der Ulcibat-Methode soll die Muskelspannung der Tochter verringert werden. Die Kosten für den Eingriff in Spanien werden von den heimischen Versicherungen nicht übernommen.

Maria Mayer-Deutenhauser verspricht sich aber viel davon. Denn bei ihrer Tochter steht auch noch eine Operation an der Wirbelsäule an. "Wenn wir bis dahin ihre Muskelspannung verringen können, hoffe ich, dass sie danach schneller Fortschritte macht." Es ist ein Weihnachtswunsch für eine Familie, die auch an den Feiertagen ein bescheidenes Fest feiern wird. "Zum Glück können wir im kleinen Kreis der Familie wie gewohnt Weihnachten feiern."



