SN-Leser helfen: Ronjas Eltern neuen Mut schenken

Ein Kleinkind muss wegen eines Tumors am Rücken mit starken Einschränkungen leben. Die Eltern kämpfen dafür, dass es Ronja besser geht.

Am liebsten ist die kleine Ronja auf dem Arm ihrer Mutter. "Wir schlafen auch in dieser Position", sagt die 32-jährige Michaela Laabmayr. Ronja ist jetzt 14 Monate alt. Während andere Kinder in der Zeit ihre ersten Schritte wagen, ist Ronja voll auf ihre Eltern angewiesen. Ihre Hände und Füße kann sie kaum bewegen. Nicht einmal Essen kann das Kleinkind allein. Zwar kann sie mittlerweile erste Schlucke machen. Aber den Großteil ihrer Nahrung nimmt sie über eine Sonde durch die Nase zu sich.

Ronjas Eltern hatten schon in den ersten Lebenswochen ihrer Tochter den Eindruck, dass mit ihr etwas nicht stimmt. "Ich war mehrmals mit ihr beim Arzt, weil ich immer den Eindruck hatte, dass sie Schmerzen hat. Aber man hat das abgetan." Als Ronja knapp drei Monate alt war, konnte sie plötzlich ihre Arme nicht mehr bewegen. "Das ist von einem Tag auf den anderen passiert", sagt Vater Florian Philipp. Kurz vor Weihnachten des Vorjahrs brachte dann eine MRT-Untersuchung den wahren Grund für die Schmerzen und die Lähmung ans Licht: Ein riesiger Tumor drückt auf den Rücken von Ronja. Das gutartige Geschwür reichte von der Mitte der Wirbelsäule bis in den Nacken.

"Wir wurden sofort nach Wien geschickt und Ronja wurde am 23. Dezember auf der dortigen Neurochirurgie untersucht", sagt Michaela Laabmayr. Die Ärzte sagten zu den Eltern, dass sie einen ähnlichen Fall noch nie gesehen hätten. Es sei aber klar, dass man möglichst rasch eine Operation durchführen müsse. "Uns wurde gesagt, dass dies sehr riskant sei. Aber die Lage des Tumors könnte jederzeit dazu führen, dass ein Teil des zentralen Nervensystems abgedrückt wird und Ronja stirbt. Ein Arzt hat gesagt, es sei ein Wunder, dass das noch nicht passiert sei."

Den Jahreswechsel verbrachten Michaela Laabmayr und Florian Philipp mit ihrer Tochter im Spital. Für zehn Stunden wurde der Operationssaal im AKH kurz nach Silvester reserviert. Nach vier Stunden musste die Operation abgebrochen werden. Ronjas Blutdruck war plötzlich stark abgefallen. Dadurch war das Gehirn mit zu wenig Sauerstoff versorgt. "Die Ärzte haben uns gesagt, dass ihre Großhirnrinde großteils zerstört wurde", sagt Florian Philipp.

Nach dieser furchtbaren Nachricht folgte eine lange Zeit der Rehabilitation in Spitälern. Florian Philipp habe seine Ausbildung zum Diplompfleger unterbrochen, um bei seiner Familie sein zu können, schildert seine Lebensgefährtin. "Er muss das am Ende der Ausbildung nachholen. Aber ich hätte nicht gewusst, was ich ohne ihn gemacht hätte. Denn mir hat es in der Zeit den Boden unter den Füßen weggezogen."

Danach gab es für die Familie viele kleine Schritte nach vorn. So schafften es die Eltern, dass die kleine Ronja ihre Probleme mit Berührungen ablegte. "Nach der langen Zeit auf der Intensivstation hat sie sich von niemandem in den Arm nehmen lassen. Jetzt lässt sie sich auch von der Oma hochheben." Mit vielen Einheiten bei einer Logopädin und mit einer speziellen Physiotherapie machte Ronja auch beim Essen kleine Fortschritte.

Ronja benötigt spezialisierte Therapeuten, für deren Einheiten Selbstbehalte zu zahlen sind. Diese Therapien bedeuten für die Eltern auch zusätzliche Ausgaben, die für sie nur schwer zu stemmen sind. Sie bekommen zwar Pflegegeld für Ronja, aber ein Erwerbseinkommen haben die beiden derzeit nicht. Die Mutter muss die Tochter rund um die Uhr betreuen. Und Vater Florian Philipp muss noch ein Jahr seiner Ausbildung zum Diplompfleger absolvieren, bevor er in den Beruf einsteigen kann. "Die Ausbildung will ich unbedingt abschließen, um danach besser für meine Familie sorgen zu können."

Diese Zeit müssen die Eltern jetzt überbrücken. Gleichzeitig wünschen sie sich, dass die kleine Ronja weiter gesundheitliche Fortschritte macht. Ein Sonden-Entwöhnungsprogramm soll dabei helfen, dass sie das Schlucken noch besser lernt. Es ist ein tägliches, mehrstündiges Training mit Therapeuten, das mehrere Tausend Euro kostet. Aber Ronjas Eltern wollen alles dafür tun, dass es dem Kleinkind etwas besser geht.

Die junge Familie blickt, was Ronjas Zustand betrifft, in eine ungewisse Zukunft. Zumindest solange der Tumor noch am Rückgrat sitzt. Eine weitere Operation wollen die Chirurgen in Wien vorerst nicht durchführen. Die Eltern hoffen aber, noch andere Spezialisten zu finden, die sich eine Operation an dieser extrem heiklen Stelle zutrauen.

Derzeit verändere sich das Geschwür nicht, sagt Mutter Michaela Laabmayr. "Aber wenn sich der Tumor vergrößert, werden auch Ronjas Schmerzen größer. Und der Gedanke daran ist für mich nur schwer zu ertragen."

SN-Info:Unterstützung für Ronjas Therapiekosten geht auf das Konto des Papageno Kinderhospizes mit dem Vermerk "Für Ronja":

IBAN: AT97 2040 4000 4150 2089