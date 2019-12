SN-Leser helfen: So viel Zeit wie möglich mit Lara-Marie

Manuela und Martin Knerzl blicken, was den Zustand ihrer Tochter betrifft, in eine ungewisse Zukunft. Trotzdem fasst die Familie Mut.

Die dichten Haare von Lara-Marie würden vielen Menschen ins Auge stechen, sagt Mutter Manuela Knerzl (26). "Als wir im Sommer auf Urlaub waren, haben sich die Leute auf dem Campingplatz über den Kinderwagen gebeugt und Lara-Maries Haare bewundert."

Es war ein erster gemeinsamer Urlaub, nach einem Jahr mit vielen Tiefen für die Familie. Manuela Knerzl und ihr Mann Martin (29) sind seit Jugendtagen ein Paar. Nach Hochzeit und Hauskauf kam im Juli 2017 ihre Tochter Lara-Marie zur Welt.

Die Schwangerschaft verlief ohne Probleme, aber kurz vor der Niederkunft verschlechterten sich die Herztöne des Babys. Das Spitalsteam führte einen Notkaiserschnitt durch. Die Eltern wussten erst gar nicht, was mit ihrem Kind los ist. "Ich habe nur gesehen, dass die Schwestern plötzlich sehr schnell hin und her gelaufen sind. Da wusste ich: Es muss ein ernsthaftes Problem sein", erzählt Vater Martin.

Später erfuhren die Eltern, dass Lara-Marie bei der Geburt Fruchtwasser eingeatmet hatte. Das Gehirn war nicht mit Sauerstoff versorgt und wurde bleibend geschädigt. Zudem musste der Brustkorb von Lara-Marie geöffnet werden, um die Lunge von dem verschmutzten Fruchtwasser zu befreien. Dazu wurde sie mit dem Hubschrauber in die Kinderklinik in Linz überstellt. "Ich habe mein Kind erst einen Tag nach der Geburt auf der Intensivstation zum ersten Mal gesehen", sagt Mutter Manuela.

Die Familie gab dem Ehepaar in dieser Zeit Halt. "Wir haben gelernt, uns gegenseitig zu unterstützen", sagt Manuela. Denn sie hatten schon einmal einen Schicksalsschlag zu verkraften. Als Manuela 13 Jahre alt war, wurde ihr achtjähriger Bruder Alois vor dem Haus seiner Großeltern von einer Dachlawine getroffen. Der Unfall ereignete sich am Christtag. Fünf Tage später verstarb Alois im Spital. In den Jahren danach habe die Familie gelernt, wieder Mut zu fassen, sagt Manuela Knerzl. "Das zu erfahren half mir auch in der Zeit nach Lara-Maries Geburt."

Lara-Marie orientiert sich mit ihrem Gehör

Das Baby habe ein Jahr lang gebraucht, um Vertrauen in die Welt zu fassen. "Sie hat immer geweint, wenn sie jemand anderer als ich gehalten hat. Sie hat durch die vielen Behandlungen so viel ertragen müssen. Davon musste sie sich erst erholen."

Lara-Marie orientiert sich vor allem mit ihrem Gehör. Ihr Sehzentrum ist stark geschädigt. Ihre Muskeln haben zu wenig Kraft. Sie kann ihren Kopf nicht allein halten, auch das Schlucken bereitet ihr Schwierigkeiten.

Am meisten zu schaffen macht den Eltern ein Befund, den sie im Oktober bekommen haben. "Uns ist aufgefallen, dass Lara-Marie seltener atmet", sagt Martin Knerzl. Eine Untersuchung im Spital bestätigte, dass das Kind nur noch zehn Atemzüge pro Minute macht. "Zum Glück ist die Sauerstoffsättigung in ihrem Blut gut und sie kann vorerst ohne Beatmung auskommen." Trotzdem lässt der Befund die Familie in eine ungewisse Zukunft blicken.

Auch deshalb wollen die Eltern jetzt so viel Zeit wie möglich mit Lara-Marie verbringen. Ein Wunsch, der für Vater Martin Knerzl schwer zu realisieren ist. Neben seinem Beruf als Pannenfahrer bleibe ihm nicht so viel Zeit, wie sich die Familie das wünschen würde, sagt Manuela. "Zu seinem Beruf gehören unregelmäßige Arbeitszeiten und Wochenenddienste. Und er arbeitet auch noch nebenbei, um unsere finanzielle Situation zu verbessern."

Zu den Kosten für Selbstbehalte bei Therapien und Heilmitteln muss die Familie vor allem den Kredit für das kleine Reihenhaus bedienen. "Für uns war der Kauf damals finanziell gut möglich. Aber jetzt sind wir sehr von Martins voller Erwerbstätigkeit abhängig."

Trotz ihrer schwierigen Situation haben die Knerzls die Familienplanung noch nicht abgeschlossen. "Ich wollte immer eine große Familie haben", sagt Manuela. "Ich genieße es, so viel Zeit mit meiner Tochter verbringen zu können. Ich glaube, ich bin die geborene Mutter."

SN-Info:Unterstützung für Lara-Maries Familie auf das Konto des Papageno Kinderhospizes, Kennwort: "Für Lara-Marie": IBAN: AT97 2040 4000 4150 2089

