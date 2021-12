Valentin kam vor sieben Jahren als scheinbar gesundes Baby zur Welt. Inzwischen ist klar, dass er eine sehr seltene unheilbare Krankheit hat.

Valentin Gatterbauer macht schnell klar: Er will als Astronaut mit einem Weltraumfahrzeug unterwegs sein und er will nicht unbedingt fotografiert werden. Zudem freut sich der bald Siebenjährige auf das Christkind, findet Lego Technic fantastisch und tut sich schwer damit, still zu sitzen.

Ein ganz durchschnittlicher Taferlklassler möchte man meinen. Doch dem ist nicht so. Vor vier Jahren wurde bei dem Buben aus der Innviertler Gemeinde Höhnhart die seltene Stoffwechselerkrankung MukoPolySaccharidosen, kurz MPS, festgestellt. "Ich war mit ihm im ...