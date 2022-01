Weitere Therapieaufenthalte für die Fünfjährige sind abgesichert. Viele Lungauer spendeten.

Ein maßgeschneiderter Schlitten für Valentina war eine der vielen erfreulichen Überraschungen, die Mutter Nadine Pfarrkirchner nach dem Spendenaufruf für ihre Familie erlebt hat. "Es hat so viele Reaktionen gegeben. Die ersten Tage nach Erscheinen des Artikels habe ich fast nur am Telefon verbracht. Und es waren auch sehr viele bei uns zu Hause, um uns persönlich etwas zu geben. Jeder sagt, es war super, dass wir mutig waren und mit unserer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen sind."

Die Familie der fünfjährigen Valentina bat um Unterstützung für spezielle Therapien, die den Zustand des in ihrer Bewegung und Entwicklung stark eingeschränkten Mädchens verbessern können. Ein geplanter Therapieaufenthalt in der Slowakei zu Ostern sei jedenfalls gesichert, sagt Nadine Pfarrkirchner. "Wie es aussieht, können wir heuer sogar ein zweites Mal zu der Therapie fahren."

Zusätzlich hat die Familie nun auch einen Polster für andere nötige Anschaffungen wie etwa ein Therapiebett für Valentina.

Neben vielen, vielen Privatpersonen, die für Familie Pfarrkirchner gespendet hatten, sammelten auch die Freiwillige Feuerwehr, der USK St. Michael und die Krampusgruppe Spenden. Die Lungauer Hundefreunde machten einen eigenen Spendenaufruf auf ihrer Facebook-Seite.

Auch Schulkollegen von Nadines Ehemann, der in der HTL in Salzburg arbeitet, stellten eine Spendenbox auf. "Es haben sich auch verschiedene Firmen bei uns gemeldet, die uns gesagt haben, wir könnten uns melden, wenn wir etwas brauchen." Eine der Firmen überraschte die Familie mit dem selbstgezimmerten Schlitten.