Zwei Generationen, eine Mission in der Küche: "Alte Rezepte neu aufleben lassen"

Die Köche Heidi Aichhorn und Roland Essl verbindet die Liebe zum Regionalen. Im SN-Saal stehen die beiden am 1. Juni gemeinsam am Herd.

Seidig weich und keinesfalls zu fest sollte er sein. Wie ein Schwamm, der das Flüssige aufnimmt. So beschreibt Gastronom Roland Essl den perfekten Strudelteig. "Viele können das heute nicht mehr, weil die Küchen oft gar nicht mehr so ausgestattet sind und nicht die nötige Arbeitsfläche haben", sagt der Salzburger. In seiner Kochschule Alpenkulinarik in Fuschl am See zeigt er Interessierten altbekannte und längst vergessene Rezepte aus der alpinen Küche, darunter Stinkerknödel, Erdäpfelnidei, oder "Katzengschroa". Diese findet der 55-Jährige in alten ...