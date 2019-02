SN-Lokalaugenschein: Der Stau auf dem Gaisberg

Das Traumwetter lockte viele auf den Salzburger Hausberg - mit Auto. Auf der Gaisbergspitze fuhren die Lenker im Kreis, weil alles zugeparkt war. Die politische Debatte ist jetzt neu eröffnet.

"Machen wir den Gaisberg ab der Zistelalm endlich autofrei, Schluss mit der Blechlawine und den endlosen Staus in diesem Naherholungsgebiet für die Salzburger." Mit diesem Vorschlag fachte Martina Berthold, die als Bürgermeisterkandidatin für die Bürgerliste in Salzburg antritt, erneut eine Diskussion über ein seit vielen Jahren schwelendes Problem an.