Sie hat den Misserfolg in Salzburg salonfähig gemacht. Aleksandra Nagele organisiert eine Nacht des Scheiterns in der Andräkirche.

In der letzten Reihe der Schulbank fühlte sie sich am wohlsten. "Ihre Tochter ist nur auszuhalten, weil sie so gute Noten hat", sagte eine Lehrerin einst zu ihrer Mutter. Das hat sich eingebrannt ins Gedächtnis von Aleksandra Nagele. Die heute 37-jährige Texterin und PR-Fachfrau hatte ihr Leben auf den Erfolg getrimmt. Wenn du etwas gelten willst, musst du Leistung erbringen, dachte sie. Fehler waren nicht vorgesehen. Die Angst war zu groß, sie könne dann nicht mehr dazugehören.

"Wir leben in einer Leistungsgesellschaft", sagt Nagele im SN-Podcast "Die gefragte Frau". Das habe sich durch die sozialen Medien noch mehr verschärft. Wir alle wachsen mit dem äußeren Druck auf, möglichst perfekt sein zu müssen und zu funktionieren.

Erst als sie Mutter wurde, sah sie einen Ausweg. "Das Wunderbare an Kindern ist, dass sie ihre kleinen, zarten Finger einfach ungefragt in offene Wunden legen", erzählt die zweifache Mutter Nagele. "Sie stoßen Saftgläser über einen Stapel Bücher, warten, bis man fertig geschimpft hat und sagen dann gelassen: "Aber Mama, das kann doch jedem einmal passieren." Soll heißen: Mama, sei doch mal ein bisschen nachsichtig. Mit mir. Aber auch mit dir selbst.

Diese Gelassenheit will sie auch anderen weitergeben. Die zündende Idee kam ihr, als sie von einer Gruppe in Mexiko hörte. Ein paar Freunde machten bei einer Flasche Tequila ihrem Frust Luft. Daraus entstand seit 2012 eine weltweite Bewegung, die sogenannten Fuck Up Nights (zu Deutsch: Scheiterabende). In mehr als 300 Städten sprechen Menschen auf einer Bühne über ihr Scheitern und inspirieren dadurch andere Leute.

Aleksandra Nagele holte die Idee im Jahr 2018 nach Salzburg. Das Prinzip: Menschen kommen in gemütlicher Atmosphäre zusammen. Auf einer Bühne erzählen drei bis vier Personen in zehn Minuten aus ihrem Leben und davon, wie sie gescheitert sind. Am Freitagabend werden diese Scheitererlebnisse im Rahmen der "Langen Nacht der Kirchen" in der Andräkirche zu hören sein.

"Es geht nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen", sagt Organisatorin Nagele. Sondern darum, inwiefern sich Personen durch das Scheitern verändert hätten. Die Menschen, die an solchen Abenden sprechen, sind für sie Mutmacher: Sie würden andere anspornen, der eigenen Realität ins Gesicht zu schauen, anstatt sie unter den Teppich zu kehren. "Wer seine manchmal nicht ganz so schöne Wahrheit anschauen kann, der kann sie auch irgendwann ganz beherzt loslassen. Erst dann sind wir wirklich frei."

Infos und Programm: www.langenachtderkirchen.at/salzburg, Freitag, 24. 5., ab 19 Uhr, Eintritt frei.



