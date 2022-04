18 Tonnen Lebensmittel aus Salzburg für Ukraine

Mit dem Spendengeld der SN-Leserinnen und Leser wird ein weiterer Lkw losgeschickt. Er bringt Lebensmittel für 5000 Menschen, die davon zwei Wochen ernährt werden können.

SN-Soforthilfe:

Kennwort für Ihre Spende: Hilfe für Ukraine

Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Salzburg

Salzburger Sparkasse

IBAN AT11 2040 4005 0025 1363 BIC SBGSAT2SXXX

Lkw-Fahrer Wolfgang Doser war schon in ganz Europa unterwegs. Seine Fahrt in die Ukraine, die er am Freitag um 10 Uhr antrat, ist aber die erste an den Rand eines Kriegsgebietes. Bedenken hat er keinen. "Wir fahren überall hin", sagt Doser. An Bord seines Sattelzuges sind 18 Tonnen Lebensmittel. Es ist bereits der zweite Lkw mit Hilfsgütern, den das Rote Kreuz mit den Spendengeldern der Leserinnen und Leser der Salzburger Nachrichten organisiert hat.

Beim ersten Transport waren Hygieneartikel gefragt, diesmal wurden Lebensmittel benötigt, sagt Salzburgs Landesrettungskommandant Anton Holzer. "Das österreichische und das ukrainische Rote Kreuz kooperieren. Wir bekommen den Bedarf direkt aus der Ukraine gemeldet." Konkret habe der ukrainische Botschafter in Wien das Rote Kreuz um die Entsendung von Lebensmitteln gebeten. In Kooperation mit Spar habe man nun diesen Lkw mit Waren im Wert von 30.000 Euro zusammengestellt. "Damit können 5000 Personen für zwei Wochen ernährt werden."

Auf den Paletten stapeln sich Packungen mit Thunfisch, Gulaschdosen, Haltbarmilch oder Cerealien. "Man braucht Lebensmittel, die schnell und unkompliziert verzehrt werden können", sagt Holzer. Die Versorgung der Menschen in prekären Situationen sei mit großen Herausforderungen verbunden. Die Lagerung und Verteilung der Hilfsgüter finde unter stark erschwerten Bedingungen statt. Damit die Logistik im Krisengebiet entlastet wird, kommen internationale Standards zum Einsatz.

Spar stellte die Waren unter Sonderkonditionen zur Verfügung. "Hilfslieferungen brauchen eine professionelle Abwicklung, deshalb unterstützen wir das Rote Kreuz gerne", sagt Spar-Prokurist Wolfgang Aigner. Die Lebensmittel sollen nun in Gebiete kommen, in denen es wegen des Krieges keine ausreichende Versorgung mit Wasser oder Nahrung gibt.

Personell sei das Rote Kreuz auch in der Ukraine gut aufgestellt, sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer. "Dort sind 12.000 Kräfte im Einsatz. Die sind leistungsfähig und wissen, wo die Unterstützung am dringendsten gebraucht wird." Trotzdem gibt es auch personelle Unterstützung aus Österreich: So werden verschiedene Spezialisten in die Ukraine entsandt. Aus Salzburg ist derzeit ein Kommunikationsexperte im Einsatz.

Bisher spendeten die SN-Leserinnen und Leser mehr als 400.000 Euro an das Rote Kreuz für Hilfe in der Ukraine. In der Karwoche sind mit dem Geld weitere Transporte in die Ukraine geplant: In den kommenden 14 Tagen sollen Lebensmittel im Wert von 100.000 Euro in die Ukraine geliefert werden.