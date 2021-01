SN-Spendenaufruf für Bebenopfer aus Kroatien wirkt bis nach Amerika

Der in Taxham wohnende Theologe Veselko Prlić hat am 8. Jänner eine Hilfsaktion für die Opfer des Erdbebens in der kroatischen Region Petrinja gestartet. "Wir haben bereits 17.000 Euro erhalten - von rund 150 Einzelspendern, die zwischen zehn und 1000 Euro gegeben haben", verkündet er erfreut. Ziel der Aktion ist es, Familie Nurkić, deren Haus nach dem Beben vom 29. Dezember ein Totalschaden ist, beim Neubau zu unterstützen. "Besonders überraschend und erfreulich war, dass mir jemand anonym 200 Euro in ...