Snowboarder in Zell am See vermisst: "Die Nacht war am schlimmsten"

Für den 23-jährigen Deutschen verzögerte sich die Heimreise um einen Tag, weil er im Gelände übernachten musste.

Leon Bareither musste die Heimfahrt aus dem Skiurlaub in Zell am See mit einem Tag Verspätung antreten. Denn der 23-Jährige aus der Nähe von Würzburg (Bayern) war am Samstag auf der Schmittenhöhe von der Piste abgekommen und musste die Nacht im Freien verbringen. Eine erste Suchaktion - der Deutsche wurde gegen 16 Uhr als vermisst gemeldet - musste bei Dunkelheit, Schneefall und großer Lawinengefahr gegen 22 Uhr ergebnislos abgebrochen werden. Im Gegensatz zu anderen Wintersportlern, die in den vergangenen Tagen aus dem freien Gelände gerettet werden mussten, dürfte es sich beim 23-Jährigen um ein Versehen gehandelt haben, wie er den SN nach seiner Abreise schilderte.