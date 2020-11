So begleitet Mr. Schnöll seine Schüler im Homeschooling

Mit seiner eigenen Methode hält Mittelschullehrer Sepp Schnöll "seine Kids" bei der Stange. Telefonate und Pausen im Freien gehören dazu.

90 Prozent der Schüler an der Mittelschule in Kuchl lernen derzeit von zu Hause aus. "Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr haben die Schüler und Lehrer beim Homeschooling einen Riesenfortschritt gemacht", sagt Direktor Josef Wimmer. An der Schule wird mittlerweile einheitlich die Onlineplattform Google Classroom verwendet. "Im März haben wir noch vieles analog ausgedruckt." Auch jetzt hat Wimmer Fächer zum Abholen und Bringen der Arbeitsblätter aufgestellt. "Die Schütten bleiben aber so gut wie leer", sagt er. Zugute kommt Schülern und ...