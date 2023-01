So feierte Salzburg den Jahreswechsel - tanzend in das neue Jahr

Der Kapitelplatz wurde zum Jahreswechsel erstmals zur Partybühne für mehrere Tausend Feiernde.

Das neue Jahr im Walzerschritt begonnen haben zahlreiche Innenstadtbesucher am Sonntagvormittag. Tanzprofis Florian Gschaider und Anna Sacher versorgten das Publikum mit Tanztipps, später sang Robert Rias am Klavier Udo-Jürgens-Hits, ehe Robert Friedl mit einem Saxofonensemble und die Lungau Big Band für Stimmung sorgten.

Schon am Silvesterabend waren mehrere Tausend Menschen in die Salzburger Altstadt geströmt. Neben dem bis Neujahr verlängerten Christkindlmarkt war vor allem der Kapitelplatz ein Magnet für die Feierwilligen. Dort spielte die Lungau Big Band auf und animierte schon vor dem mitternächtlichen Donauwalzer das eine oder andere Pärchen zum Tanzen. Um Schlag Null Uhr setzte dann das Feuerwerk ein, das die Festung und den Kapitelplatz minutenlang in ein buntes Farbenmeer tauchte.

Gefeiert wurde in der Innenstadt zum größten Teil friedlich, in den frühen Morgenstunden kam es zu mehreren tätlichen Auseinandersetzungen - die fünf Anzeigen und eine Festnahme zur Folge hatten.

Sehen Sie hier ein Video vom großen Feuerwerk aus der Silvesternacht