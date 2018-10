So fit sind die Salzburger

Mit 72 Jahren ist Fritz Stadler einer der ältesten geprüften Bergführer des Landes. Laut Statistik bleiben Salzburger besonders lang gesund.

Fritz Stadler kennt die Studie nicht. Dennoch sind die Zahlen, die jüngst beim Forum Alpbach präsentiert wurden, wie auf den 72-jährigen in Berndorf lebenden Bergführer zugeschnitten. In Salzburg und Tirol ist die Lebenserwartung in guter Gesundheit so groß wie in keinem anderen Bundesland Österreichs. Das heißt, dass die Salzburger im Schnitt 70,2 Jahre alt werden, ohne wesentliche gesundheitliche Probleme zu bekommen. In Österreich ist dieser Wert nur in Tirol mit 70,5 Jahren etwas höher.