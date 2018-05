So geht es den Salzburger Unternehmen mit dem neuen Datenschutzgesetz

Mit Stichtag 25. Mai tritt die EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Das zeitigt Auswirkungen - auf Unternehmen wie auf Vereine und Konsumenten.

Die Telefone laufen heiß. Seit drei Monaten gehen in der Rechtsberatung der Wirtschaftskammer täglich rund 300 Anrufe ein. "Die neue Datenschutz-Verordnung trifft alle - vom Würstelstand bis zum Industriebetrieb - in unterschiedlichen Ausformungen", sagt Christian Pauer aus der Abteilung für allgemeines Unternehmensrecht.

Im Kern geht es um einen sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten. Angedacht in erster Linie für große Datenverarbeiter wie Google, Amazon und Facebook, nötigt die EU mit dem neuen Gesetz auch alle anderen - Krankenhäuser, Greißler, Kulturvereine -, Maßnahmen zu setzen. Wer mit sensiblen Daten, zum Beispiel aus dem Gesundheitsbereich, hantiert, muss sogar einen Datenschutzbeauftragten einsetzen. "In Salzburg betrifft das eine Schwimmschule, die Behindertenschwimmen anbietet", erklärt Pauer an einem Beispiel, welche Blüten die neue Verordnung treibt. Alle Bürger haben mit ihr das Recht, von jeder Institution Auskunft über ihre Daten zu erhalten. Außerdem gibt es das Recht auf Löschung aus Kundendatenbanken. Seit das Thema inklusiv abschreckender Strafandrohungen massiv in den Fokus der Medien gerückt ist, geht die Unsicherheit um. "Ich kann Unternehmern diese Angst nehmen", sagt Pauer. Obwohl er die Thematik als "extrem juristisch" bezeichnet, ist ein sofortiger Gang zum Rechtsanwalt aus seiner Sicht nicht notwendig.

Vielmehr empfiehlt der Datenschutzbeauftragte der WK, sich in der Kammer zu informieren. Man habe dort die nötigen Musterdokumente und Formulare. Was im konkreten Fall umzusetzen ist, könne meist in einem Telefonat abgeklärt werden. Pauer empfiehlt, das Thema nicht zu ignorieren: "Da geht es schnell einmal um Strafen bis zu 10.000 Euro. Wenn man die Dinge umsetzt, die jetzt zu tun sind, ist man dann auf jeden Fall safe."

Nur: Was braucht es da? Bei Unternehmern, Stadt und Vereinen klingt in einem Rundruf Verwirrung durch. Hannes Greifeneder, Kommunikationschef im Magistrat, spricht von einem "irren" Aufwand - allein was das Sammeln der Datenmassen angeht. Vieles sei trotz Juristen im Haus unklar, etwa inwieweit der Facebook-Auftritt noch genutzt werden kann oder ob die vielen Newsletter, die die Stadt versendet, weiterhin über den amerikanischen Server laufen dürfen. Er ist der Ansicht, dass es erst Präzedenzfälle braucht, um juristische Klarheit zu erlangen.

Banken baten Kunden per SMS zur Unterschrift in die Filiale

Bis dahin handhaben das Thema alle auf ihre Weise, scheint es. Steuerberater bitten ihre Kunden, Verträge zu unterzeichnen, die die sichere Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten regeln. Banken forderten Kunden per SMS auf, zum Unterschreiben in die Filiale zu kommen.

Auch Vereine sind betroffen. Tanja Gratzer ist eine der beiden Präsidentinnen der Salzburger Medienfrauen. Sie nennt den mit der Datenschutz-Verordnung verbundenen Aufwand enorm, der obendrein ehrenamtlich in der Freizeit erledigt werden muss. "Die Herausforderung überfordert einen teilweise. Letztlich bleibt nur der Weg zum Profi", sagt sie. Aus diesem Grund ließ der Verein mit rund 200 Medienfrauen von einem Rechtsanwalt prüfen, was alles zu tun ist.

Neben Erhebung des Status quo der Daten gilt es, die Mitglieder darüber zu informieren sowie Homepage und Beitrittsformulare um die entsprechenden Textpassagen zu ergänzen. Mit fremden Unternehmen, die mit dem Verein zusammenarbeiten oder eine Kooperationsvereinbarung unterhalten, muss ein Vertrag abgeschlossen werden. Ein eigenes Kapitel ist der Umgang mit den Mitgliedsbeiträgen. "Bei uns wird außerdem geprüft, ob es einer Ergänzung der Statuten bedarf", sagt Gratzer. Die Kosten bewegen sich im "1000er"-Bereich. Dieser Mehraufwand gehe bei einem Verein wie ihrem zulasten des Programms. "Wir werden uns den einen oder anderen Vortragenden nicht mehr leisten können." Dem Prozedere sogar etwas Gutes abgewinnen kann Wolfgang Kauer. Der Gnigler Kulturvermittler verschickt regelmäßig einen Newsletter an 1000 Nutzer. Um das weiterhin tun zu können, muss jeder einzelne eine Zustimmungserklärung abgeben. "Es ist kompliziert", sagt Kauer, "aber auch eine Art natürlicher Reinigungsprozess".

Daten & Fakten zum Thema DSGVO

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (kurz DSGVO) tritt am 25. Mai in Kraft und regelt neue Anforderungen an die Sicherheit und den Schutz von personenbezogenen Daten- als Verordnung existiert sie schon seit zwei Jahren. Für Unternehmen und Vereine geht damit eine stärkere Verantwortung im Umgang und Speichern der Daten einher. Die Regierung hat die EU-Verordnung am 20. April mit einem Deregulierungsgesetz entschärft: Zwei Punkte sind wichtig: Bei ersten Übertritten wird beraten statt sofort gestraft. Und: Es ist jeweils eine angemessene Strafe festzulegen. Informationen gibt es unter www.wko.at/Datenschutz