So haben bekannte Salzburger Weihnachten erlebt

Salzburger erinnern sich an das Weihnachtsfest ihrer Kindheit und erzählen was sie davon in die Gegenwart mitgenommen haben.

Harald Preuner: "Ich spähte durch's Schlüsselloch"

"Der Vater ist meistens mit uns Kindern Schlitten fahren gegangen, während die Mutter zu Hause den Baum aufgeputzt hat", berichtet der Salzburger ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner. Er erinnert sich noch genau daran, wie er durch das Schlüsselloch der versperrten Wohzimmertür versucht hatte, einen Blick auf das Christkind zu erhaschen. Aber außer flackernden Lichtern habe er nie etwas erkennen können. Familie Preuner fuhr am 25. Dezember traditionell für eine Woche auf Skiurlaub - meist in die Schweiz. "Als ich dann 15 oder 16 war, sind wir erstmals nach St. Anton gefahren - in die Pension von Herta Fahrner, Sie hatte nicht nur in der Fahrschule Preuner ihren Führerschein gemacht, sondern war auch die Tochter von Skipionier Hannes Schneider. Der war 1939 mit seiner Familie vor den Nazis in die USA geflohen, wo er ein Skizentrum aufbaute. "Diese Geschichten aus erster Hand zu hören, das war schon etwas Besonderes für mich", sagt Preuner.

Sepp Forcher: "Im Mondlicht gingen wir den Baum stehlen"

"Ich bin kein Weihnachtsromantiker, meine Kindheit war frei von jeder Romantik", sagt Sepp Forcher. Der heute 89-Jährige wuchs in bescheidenen Verhältnissen in Südtirol und später im Pongau auf. Den Christbaum habe man stets gestohlen, aus dem Wald eines Bauern. "Das war früher eben so. Ich erinnere mich, dass ich meist bei Mondschein mit dem Vater in den Wald gegangen bin. Wir haben ein kleines Hackl oder ein gutes Messer mitgehabt." Geschenke gab es zu Weihnachten so gut wie nie. In einem Jahr war das anders. "Damals habe ich zu Weihnachten doch ein Geschenk bekommen - da waren drei Orangen drinnen. Und ich war furchtbar enttäuscht, denn ich hatte so sehr gehofft, dass in der Schachtel ein blechernes Auto drinnen gewesen wäre. Die Orangen haben mir nichts bedeutet", berichtet Sepp Forcher.

Georg Imlauer: "Wir Kinder bekamen jeder ein Kletzenbrot"

"Als Kinder haben wir zu Weihnachten ein Kletzenbrot bekommen - mit unserem Namen drauf. Und jeder hat ein eigenes Sackerl Kekse erhalten", erzählt Hotelier Georg Imlauer. Er wuchs als jüngstes von neun Kindern einer Pinzgauer Bauernfamilie auf. Beim Kleinschneiden der Füllung für die Kletzenbrote haben alle geholfen. "Meistens sind wir einen Abend lang daran gesessen." Am 24.12. gab es mittags "Muas". Aus Mehl, Wasser und Salz wird in Butterschmalz eine Art Schmarrn gebacken . Das Muas wurde mit gesüßtem Milchkoch aufgetragen. Diese Tradition hat Imlauer mit in seinen Betrieb genommen - jedes Jahr lädt er leitende Mitarbeiter zum "Muas"-Essen. Noch heute treffen sich die Imlauer-Geschwister jedes Jahr zu Allerheiligen - und dann gibt es Schneckennudeln: mit getrockneten Birnen und Rosinen gefüllte Germteigschnecken, die wie Buchteln gebacken werden. Die gab es bei den Imlauers zu Weihnachten stets nach der Würstelsuppe.

Elisabeth Fuchs: "Wir sangen jedes Jahr 15 Weihnachtslieder"

Als "Gasthaus-Kind" hat Dirigentin Elisabeth Fuchs den 24. Dezember immer besonders genossen. "Das war der einzige Tag, an dem unser Gasthaus zu war. Und der Gastraum, der ja sonst unser Wohnzimmer war, hat ganz uns gehört." Dann türmten sich auf sieben Gasttischen die Geschenke für die drei Kinder. "Ein Tisch blieb frei - an dem haben wir gegessen", erinnert sich Elisabeth Fuchs. Die Bescherung mussten sich die Kinder allerdings erst verdienen: "Wir haben jedes Jahr 15 Weihnachtslieder gesungen, ich habe am Klavier begleitet." An ein ganz besonders schönes Geschenk erinnert sie sich auch. "Das war eine Holzeisenbahn. Mein Bruder hatte schon eine, aber mit der durfte ich nie spielen - und auf einmal hatte ich meine eigene." Was Elisabeth Fuchs aus ihrer Kindheit mitgenommen hat, ist das Schlitten-Fahren. "Wenn Bescherung und Essen vorbei waren, ist meine Mutter mit uns Kindern im Ort Schlitten fahren gegangen - das war vor dem Christmetten-Verkehr. Diese Stille, in der nur das Knirschen des Schnees zu hören war, war etwas Wunderbares. Deshalb gehe ich am 24. Dezember mit den Kindern immer Rodeln."

Alexandra Meissnitzer: "Ein Slalompulli war das Highlight"

Noch heute fährt Ex-Skistar und Gastronomin Alexandra Meissnitzer zu Weihnachten zu ihrer Familie nach Abtenau. "Ich bin in einer Großfamilie groß geworden und neben den Geschenken stand zu Weihnachten immer die gemeinsame Zeit im Vordergrund." Ihre Weihnachtsgeschenke hatten stets etwas mit dem Skifahren zu tun. "Als Achtjährige bekam einmal einen besonders schönen Slalompulli geschenkt. Er hatte gepolsterte Ärmel und war wunderschön blau. Dazu gab es eine ebenfalls blaue Haube mit einer Quaste - das war so eine wie sie Skilegende Ingemar Stenmark damals getragen hatte. Das war für mich ein absolutes Highlight."

